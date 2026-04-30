Son Dakika | Sumud'a saldırıdan sonra Özgür Özel'den AKP'ye İsrail çağrısı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahaleye sert tepki gösterdi. Özel, söz konusu filonun “insanlığın ortak vicdanını temsil ettiğini” vurguladı.

Son Dakika| Sumud Filosu'nda alıkonulan Türk aktivist sayısı belli oldu!

Özel açıklamasında, İsrail hükümeti tarafından filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin yalnızca hukuksuzluk değil, “açık bir haydutluk” olduğunu ifade etti. Dünya kamuoyuna çağrıda bulunan Özel, bu saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sumud filosunda 20 Türk vatandaşının da bulunduğunu hatırlatan Özel, CHP olarak filonun yanında olmaya devam edeceklerini ve İsrail yönetimini kınamayı sürdüreceklerini söyledi.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Açıklamasında iç politikaya da değinen Özel, Binyamin Netanyahu hakkında “savaş kahramanı” ifadesini kullandığını belirttiği Donald Trump üzerinden hükümeti eleştirdi. Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının İsrail yönetimiyle aynı platformlarda yer alırken Filistin’in yanında olduğunu söylemesini “riyakârlık ve samimiyetsizlik” olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkanı, X hesabından şunu paylaştı: