Son Dakika | Sumud'a saldırıdan sonra Özgür Özel'den AKP'ye İsrail çağrısı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahaleye sert tepki gösterdi. Özel, söz konusu filonun “insanlığın ortak vicdanını temsil ettiğini” vurguladı.
Son Dakika| Sumud Filosu'nda alıkonulan Türk aktivist sayısı belli oldu!
Özel açıklamasında, İsrail hükümeti tarafından filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin yalnızca hukuksuzluk değil, “açık bir haydutluk” olduğunu ifade etti. Dünya kamuoyuna çağrıda bulunan Özel, bu saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Sumud filosunda 20 Türk vatandaşının da bulunduğunu hatırlatan Özel, CHP olarak filonun yanında olmaya devam edeceklerini ve İsrail yönetimini kınamayı sürdüreceklerini söyledi.
HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ
Açıklamasında iç politikaya da değinen Özel, Binyamin Netanyahu hakkında “savaş kahramanı” ifadesini kullandığını belirttiği Donald Trump üzerinden hükümeti eleştirdi. Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının İsrail yönetimiyle aynı platformlarda yer alırken Filistin’in yanında olduğunu söylemesini “riyakârlık ve samimiyetsizlik” olarak nitelendirdi.
CHP Genel Başkanı, X hesabından şunu paylaştı:
"Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud filosu, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir.
İsrail yönetiminin; ekmek taşıyan, ilaç taşıyan, dayanışma taşıyan bu filoya uluslararası sularda müdahale etmesi, hukuksuzluğun da ötesinde açık bir haydutluktur.
Dünya, bu pervasız saldırı karşısında susmamalı; uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki göstermelidir.
Biz, içinde 20 Türk vatandaşımızın da bulunduğu Sumud filosunun yanında olmaya; soykırımcı İsrail yönetimini lanetlemeye cesaretle devam edeceğiz.
Vicdan sahibi milletimize sesleniyorum:
Netanyahu’ya “Savaş kahramanı” diyen Donald Trump’ın kurduğu sözde barış masasına, İsrail yönetimiyle birlikte oturan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının; bugün Filistin’in yanında olduğunu söylemesi riyakârlıktır, samimiyetsizliktir.
Bu ikircikli tutumun artık inandırıcılığı kalmamıştır. Soykırımcılarla aynı masada oturmanın utancını kimse bu millete yaşatamaz."