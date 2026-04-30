Sumud’a İsrail saldırısı! 21 tekne alıkonuldu: Filoda 31 Türk var

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu etrafında yaşanan gelişmeler, Doğu Akdeniz’de tansiyonu yeniden yükseltti. Dünya basınında yer alan haberlere göre, İsrail donanması filoya uluslararası sularda müdahale etmeye başladı. Söz konusu müdahalenin, Gazze kıyılarından oldukça uzak bir noktada, Girit Adası açıklarında gerçekleştiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu'na müdahale tepkisi

SAHADAKİ DURUM

İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığı bilgilere göre, güvenlik kaynakları İsrail donanmasının Gazze’ye ilerleyen yardım gemilerine el koyma sürecini başlattığını belirtti. Aynı şekilde Kanal 12 televizyonu, filodaki en az bir geminin doğrudan İsrail güçleri tarafından ele geçirildiğini ifade etti.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin toplamda 21 tekneyi alıkoyduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, müdahale sırasında filodaki bazı teknelerin yön değiştirerek Yunanistan karasularına doğru ilerlediği ve 17 teknenin bu şekilde kurtulduğu ifade edildi.

AKTİVİST SON DURUMU ANLATTI

Sumud Filosu aktivisti Hakan Kaya Halk TV yayınına bağlanarak İsrail'in filoya müdahalesini ve son durumu anlattı. Kaya televizyonda yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi:

"Biz filonun biraz daha arka kısmındayız. Arkadaşlarımıza müdahale edildiği haberini aldık biraz sonra da üzerimizde dronların uçtuğunu gördük. Çok yakın mesafede olduklarını gördük biraz sonra da önümüze geçen donanma gemilerini gördük üzerimize ışık tutuldu. Gemilerin taciz haberlerini duyduk bizim de önümüze doğru ani manevralar yaptılar daha sonra bağlantılarımız kesildi. Biz şu an Girit açıklarındayız, karanlıktan dolayı bayrak seçemedik ancak sivil gemilere düşmanlık yapan İsrail dışında hangi donanma olabilir ki."

SUMUD FİLOSU'NDAN AÇIKLAMA: 11 TEKNEYLE İRTİBATIMIZ YOK

İsrail basınında, İsrail Donanması’nın Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahaleye başladığı yönündeki iddiaların ardından filo yetkililerinden yeni açıklamalar geldi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, İsrail’in Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda yasa dışı müdahaleye başladığını belirterek, filoya ait 11 tekneyle irtibatın koptuğunu duyurdu.

Filodaki aktivistlerden İspanyol Mi Hoa Lee, yaptığı açıklamada, bazı teknelerin durdurulduğunu ancak kendi bulundukları tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne olmadığını söyledi. Lee, muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz”

“YASA DIŞI HİÇBİR EYLEMDE BULUNMUYORUZ”

Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarını vurgulayarak, “Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUK TARTIŞMASI

Uzmanlara göre, uluslararası sularda seyreden sivil gemilere yönelik askeri müdahale, ancak belirli koşullar altında meşru kabul edilebiliyor. Bu koşullar arasında açık güvenlik tehdidi, silah kaçakçılığı şüphesi veya Birleşmiş Milletler kararları bulunuyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik yıllardır sürdürdüğü deniz ablukası ise uluslararası hukuk çevrelerinde uzun süredir tartışma konusu. İsrail, bu ablukayı güvenlik gerekçesiyle savunurken; birçok uluslararası kuruluş ve ülke, ablukanın kolektif cezalandırma anlamına geldiğini ve uluslararası hukuka aykırı olacağını dile getirdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN BELİRSİZ AÇIKLAMA

İddiaların ardından gözler İsrail ordusuna çevrildi. Ancak yapılan açıklama, müdahaleyi doğrulamak ya da yalanlamak yerine genel bir çerçeve çizmekle sınırlı kaldı. Açıklamada, İsrail donanmasının Gazze’ye yönelik ablukayı sürdürme konusunda kararlı olduğu ve farklı senaryolara hazırlıklı bulunduğu belirtildi.

Bununla birlikte, filoya doğrudan müdahale edilip edilmediğine ilişkin sorular yanıtsız bırakıldı. Ordu sözcülüğü, konuyla ilgili detaylı açıklama için İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı işaret etti.

TÜRKİYE'DEN DİPLOMATİK GİRİŞİM

Yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye diplomatik temaslarını hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, filoya yönelik müdahalenin uluslararası sularda gerçekleştiği iddiasının ciddi endişe yarattığı vurgulandı. Türk tarafı, bu tür bir müdahalenin farklı ülkelerden sivillerin hayatını riske attığını ve uluslararası hukukun ihlali anlamına gelebileceğini ifade etti.

Ayrıca uluslararası toplumun bu tür gelişmelere karşı ortak ve net bir tutum sergilemesi gerektiği dile getirildi. Diplomatik kaynaklara göre Ankara, konunun uluslararası platformlarda da gündeme taşınması için girişimlerini sürdürüyor.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Olayın yankıları yalnızca bölgeyle sınırlı kalmadı. Avrupa ve Ortadoğu’daki çeşitli aktörlerin gelişmeleri yakından izlediği, bazı ülkelerin ise diplomatik kanallar üzerinden bilgi talep ettiği belirtildi.

Bu müdahale Doğu Akdeniz’de yeni bir diplomatik krizi tetikleyebilir ve özellikle uluslararası sularda gerçekleşmiş olması, olayın Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların gündemine taşınmasına yol açabilir.

NE OLMUŞTU?

Küresel Sumud Filosu’nun “2026 Bahar Misyonu”, İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan’da Akdeniz’e açılmıştı. Eylül 2025’teki ilk girişiminde ise İsrail ordusu, aynı filoyu uluslararası sularda durdurmuş, teknelere zorla çıkarak gönüllüleri kaçırıp İsrail’e götürmüştü.