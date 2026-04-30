14 yaşındaki kızın cesedi aracında bulunmuştu! Olayın perde arkası kan dondurdu

ABD’de sosyal medya platformu TikTok’ta paylaştığı şarkılarla ün kazanan David Burke, ağır suçlamalarla hakim karşısına çıktı. Genç sanatçı, 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez’in ölümüyle bağlantılı olarak birinci derece cinayet başta olmak üzere bir dizi suçtan yargılanıyor.

Soruşturma dosyasına göre, uzun süre kayıp olan Hernandez’e ait kalıntılar, ortadan kaybolmasından yaklaşık beş ay sonra, 8 Eylül 2025’te şüpheliye ait bir aracın bagajında bulundu. Bu gelişme, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 23 Nisan 2025 gecesi meydana geldiği ileri sürüldü. İddiaya göre Burke, genç kızı ailesinin evinden aldırmak için bir araç çağırdı. Hernandez'in Hollywood Hills’teki malikaneye ulaşmasının ardından ise trajik olayların yaşandığı iddia edildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre, genç kızın defalarca bıçaklandığı ve hayatını kaybederken şüphelinin olay yerinde bulunduğu öne sürüldü. Yetkililer, ölümün aşırı kan kaybı sonucu gerçekleştiğini değerlendiriyor.

CESEDİ SAKLAMAK İÇİN...

İddianamede en dikkat çeken bölümlerden biri ise olay sonrası yaşandığı öne sürülenler oldu. Savcılığa göre Burke, kimliğini gizlemek amacıyla sahte bir isim kullanarak çeşitli ekipmanlar satın aldı. Bunlar arasında kürek, ceset torbası ve elektrikli testere gibi malzemelerin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca şüphelinin, garajda iz bırakmamak için şişme bir havuz temin ettiği ve olayın ardından cesedi burada parçaladığı iddia edildi. Adli tıp incelemelerinde, kalıntılar üzerinde plastik parçacıklara rastlanması bu iddiayı destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

BAZI UZUVLAR HALEN KAYIP

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer çarpıcı detay ise mağdurun vücudundaki dövmeyle ilgili. Celeste Rivas’ın parmağında şüphelinin adının yazılı olduğu bir dövme bulunduğu, bu nedenle bazı uzuvların özellikle kesildiği ve halen bulunamadığı ileri sürüldü.

Savcılık makamı, olayın arka planında “finansal çıkar ve kariyeri koruma” motivasyonunun bulunduğunu öne sürdü. İddiaya göre Rivas, Burke’ün özel hayatına ilişkin bilgileri açıklamakla tehdit ediyordu ve bu durumun sanatçının kariyerine zarar verebileceği düşünülüyordu.

İDAM CEZASI ALABİLİR

Sanık hakkında cinayet, cinsel istismar ve insan kalıntılarını yok etme gibi ağır suçlamalar bulunuyor. Dava sonucunda suçlu bulunması halinde Burke’ün müebbet hapis ya da idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.