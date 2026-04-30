3 cephede görev yaptı: ABD’nin en büyük savaş gemisi eve dönüş yolunda

ABD Donanması’nın en gelişmiş ve en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, yaklaşık 10 ay süren yoğun görev sürecinin ardından Ortadoğu’dan ayrılarak ana üssüne dönmeye hazırlanıyor.

Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre geminin önümüzdeki günlerde bölgeden ayrılması ve Mayıs ortasına doğru Virginia’daki üssüne ulaşması bekleniyor. The Washington Post tarafından aktarılan detaylara göre bu geri dönüş, ABD’nin bölgedeki askeri varlığında da kısmi bir azalmaya işaret ediyor.

REKOR KIRAN GÖREV

Haziran ayında Virginia’daki Norfolk Üssü’nden ayrılan Ford, 300 günü aşan görev süresiyle dikkat çekti. Bu süre, modern dönemde ABD uçak gemileri arasında en uzun konuşlanmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Daha önce pandemi döneminde görev yapan USS Abraham Lincoln’un rekorunu geride bırakan gemi, yine de Soğuk Savaş yıllarında USS Midway’in 332 günlük tarihi süresine ulaşamadı.

KRİZDEN KRİZE KOŞTU

Ford’un görev rotası sıradan bir konuşlanmanın çok ötesine geçti. İlk olarak Akdeniz’e açılan gemi, daha sonra Karayipler’e yönlendirilerek Venezuela bağlantılı operasyonlarda görev aldı. Bu süreçte Nicolás Maduro ile ilgili operasyonlarda yer aldığı iddia edildi.

Ardından İran ile yaşanan çatışmaların tırmanmasıyla rota yeniden değişti. Geminin Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz hattında aktif savaş operasyonlarına katıldığı bildirildi.

GEMİDE KRİZ ÜSTÜNE KRİZ

Uzun görev süresi boyunca gemi sadece savaşla değil teknik sorunlarla da mücadele etti. Kızıldeniz’de bulunduğu sırada geminin çamaşırhanesinde çıkan yangın, ciddi hasara yol açtı ve mürettebatı zor durumda bıraktı.

Yangının ardından Girit’te bakım sürecine giren gemi, daha sonra Hırvatistan’da da onarım çalışmalarından geçti.

ORTADOĞU’DA TARİHİ YOĞUNLUK

Ford’un görev yaptığı dönemde bölgedeki askeri hareketlilik de dikkat çekiciydi. USS George H.W. Bush ve USS Abraham Lincoln ile birlikte aynı anda üç ABD uçak gemisinin Ortadoğu’da bulunması, 2003’ten bu yana ilk kez gerçekleşti.

GÖREV BİTİYOR, TARTIŞMA BAŞLIYOR

Ford’un dönüşü yalnızca bir görev sonu değil, aynı zamanda ABD’nin uzun süreli askeri konuşlanmalarına yönelik tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, bu kadar uzun süre denizde kalan bir geminin hem bakım hem de personel açısından ciddi yük oluşturduğuna dikkat çekti.

Yaklaşık 4.500 personeliyle aylarca kesintisiz görev yapan dev geminin, dönüşünün ardından kapsamlı bakımdan geçirilmesi bekleniyor.