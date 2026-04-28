Son Dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu

Son dakika... İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşadığı öğrenilen gemi karaya oturdu. Sarıyer, Yeniköy açıklarında yaşanan olayın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul Boğazı’nda dümen arızası nedeniyle karaya oturan 147 metre boyundaki konteyner gemisi, Sarıyer Yeniköy açıklarında bir yalıya metrelerce yaklaşarak durdu. Aynı geminin 2024 yılında da makine arızası yaptığı ve boğaz trafiğini durdurduğu öğrenildi.

147 METRE BOYUNDAKİ GEMİ FACİADAN DÖNDÜ

İstanbul Boğazı’nda seyir halindeki bir konteyner gemisi, dümen arızası nedeniyle karaya oturdu. Sarıyer Yeniköy açıklarında meydana gelen olayda, 147 metre boyundaki “KAPPA” isimli gemi, bir yalıya sadece birkaç metre kala durabildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, karaya oturan gemiyi kurtarmak için çalışma başlattığı bildirildi.

GEMİNİN GEÇMİŞTE DE ARIZASI VARMIŞ

İstanbul’dan aldığı yükü İzmit’e taşıdığı öğrenilen geminin, 2024 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve bir süre boğaz trafiğinin durduğu ortaya çıktı. Yetkililer, geminin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(DHA)

Ayrıntılar geliyor...

