Son Dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi karaya oturdu

İstanbul Boğazı’nda dümen arızası nedeniyle karaya oturan 147 metre boyundaki konteyner gemisi, Sarıyer Yeniköy açıklarında bir yalıya metrelerce yaklaşarak durdu. Aynı geminin 2024 yılında da makine arızası yaptığı ve boğaz trafiğini durdurduğu öğrenildi.

İstanbul Boğazı’nda seyir halindeki bir konteyner gemisi, dümen arızası nedeniyle karaya oturdu. Sarıyer Yeniköy açıklarında meydana gelen olayda, 147 metre boyundaki “KAPPA” isimli gemi, bir yalıya sadece birkaç metre kala durabildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, karaya oturan gemiyi kurtarmak için çalışma başlattığı bildirildi.

10 dolara aldı, kurtarmak için her şeyini sattı: Efsane savaş gemisi yeniden denize açılıyor

GEMİNİN GEÇMİŞTE DE ARIZASI VARMIŞ

İstanbul’dan aldığı yükü İzmit’e taşıdığı öğrenilen geminin, 2024 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve bir süre boğaz trafiğinin durduğu ortaya çıktı. Yetkililer, geminin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(DHA)

