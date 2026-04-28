Çanakkale’de erkek dehşeti! Emekli öğretmen eşini öldürüp intihar etti

Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde yaşanan kadın cinayetinde, komşularının haber alamadığı çift evlerinde ölü bulundu.

CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞILDI

Serpil Özlem Argüden ile Ferruh Argüden çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmeden önce eve gitti. Yatak odasında çiftin cansız bedenleriyle karşılaşan yakınları, hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖNCE EŞİNİ VURDU, SONRA KENDİNİ

Yapılan incelemede, emekli öğretmen Ferruh Argüden'in önce pompalı tüfekle eşi Serpil Özlem Argüden'i göğsünden vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)