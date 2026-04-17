Sokak ortasında dehşet: Eşine aracıyla çarpıp ayaklarını ezen erkek tutuklandı

Dehşete düşüren olay, 6 Nisan'da Bolu merkeze bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi.

Cami Yanı Sokak'ta O.T. ile eşi Z.T. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çift arasında çıkan tartışma sırasında araya giren bir yakını, Z.T. isimli kadını uzaklaştırmaya çalıştı.

Tartışmanın ardından O.T. park halinde bulunan hafif ticari aracına binerken; eşi Z.T. aracın önüne geçip gitmesini engellemeye çalıştı.

ÇARPTIĞI EŞİNİN AYAKLARINI EZDİ

Bu sırada O.T, aracını hareket ettirerek önündeki eşi Z.T.'yi ezdi. Ayakları aracın altında kalan genç kadın yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan kadının iki ayağında da kırık olduğu tespit edildi.

O.T.'nin aracıyla eşine çarparak ayaklarını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN ERKEK TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin daha önce de eşine şiddet uyguladığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)