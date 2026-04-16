Munzur Çayı'nda kadın cesedi bulundu

Tunceli'deki Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde suyun içerisinde bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle, nehirdeki cansız beden dalgıçların çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

VALİLİK: ŞİŞLİKLER NEDENİYLE KİMLİK TESPİT EDİLEMEDİ

Olayın ardından Tunceli Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Cesette oluşan şişlikler nedeniyle kimliğin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemelerde gözle görülür herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamış olup, şahsın üzerinde yöreye uygun kıyafetler bulunduğu tespit edilmiştir."

OTOPSİ VE İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Munzur Çayı'ndan çıkarılan kadının kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeninin saptanması için adli süreç devam ediyor. Emniyet güçleri ve savcılık, kimlik tespiti ve olayın ayrıntılarına ilişkin incelemelerini sürdürüyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

