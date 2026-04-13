Diyarbakır’da zihinsel engelli adamın başsız cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 23 GÜN SÜRDÜ

Ertaş'a ulaşamayan ailesi, 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yüzlerce personel, 23 gün boyunca arama çalışması yaptı. Ertaş'a ait bir iz bulunamayınca, 3 Mart'ta çalışmalar sona erdi.

BAŞSIZ CESET BULUNDU

Salih Ertaş'ın evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, öğleden sonra hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden ekiplerin incelemesinde, baş kısmı olmayan bir erkek cesediyle karşılaşıldı.

Kıyafet ve eşyalar üzerinden yapılan ilk incelemede, cesedin Salih Ertaş'a ait olabileceği değerlendirildi. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.