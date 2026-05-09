Savcı oğlunu ve eşini boğan babaya en ağır cezayı istedi

Edirne’de 4 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan ve tüm kenti yasa boğan aile katliamına ilişkin davada kritik bir aşamaya gelindi. Maddi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşi Didem Örs Alacı ve oğlu Doruk Kaan Alacı’yı boğarak öldüren muhasebeci Ömer Gökhan Alacı, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Savcılık, sanığın işlediği cinayetlerin canavarca hisle gerçekleştirildiğine vurgu yaparak en üst sınırdan ceza istedi.

SAVCI OĞLUNU VE EŞİNİ BOĞAN BABAYA EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Ömer Gökhan Alacı’nın karşısında, hayatını kaybeden Didem Örs Alacı’nın anne ve babası da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, toplanan deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda Alacı’nın ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ ile ‘Alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

EŞİNİ VE OĞLUNU BOĞUP KANLA "BENİ AFFEDİN" YAZDI

Olay günü, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evlerinde çıkan tartışmanın ardından Ömer Gökhan Alacı, önce 38 yaşındaki eşi Didem’i, ardından da küçük oğlu Doruk Kaan’ı boğarak katletti.

Cinayetlerin ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Alacı, polisin eve girmesiyle yaralı halde yakalandı. İddianameye giren detaylarda, olay yerinde bulunan bir falçatanın yanına zemine kanla "Beni affedin" yazıldığı belirtildi.

Ayrıca sanığın, yasa dışı bahis sitelerinde oğlu Doruk Kaan’ın adını taşıyan "Kaan6722" rumuzlu bir hesap üzerinden kumar oynadığı da tespit edildi.

İNTERNET ARAMALARI CİNAYETİ PLANLADIĞINI GÖSTERDİ

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sunulan mütalaada, sanığın dijital izlerine dair sarsıcı bilirkişi raporları yer aldı.

Mütalaaya göre Alacı’nın, cinayetlerden önce internet üzerinden “Naftalin insanları bayıltır mı?” ve “Beyin ölümü kaç dakikada gerçekleşir?” şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı. Bu veriler, cinayetlerin önceden tasarlanmış olabileceğine dair şüpheleri güçlendirdi. (DHA)