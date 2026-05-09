Savcı oğlunu ve eşini boğan babaya en ağır cezayı istedi

Savcı oğlunu ve eşini boğan babaya en ağır cezayı istedi
Yayınlanma:
Edirne'de oğlunu ve eşini boğan ardından intihar eden babanın yargılandığı davada, savcı en ağır cezayı istedi. Katil baba Ömer Gökhan Alacı, 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek' ve 'Alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor.

Edirne’de 4 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan ve tüm kenti yasa boğan aile katliamına ilişkin davada kritik bir aşamaya gelindi. Maddi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşi Didem Örs Alacı ve oğlu Doruk Kaan Alacı’yı boğarak öldüren muhasebeci Ömer Gökhan Alacı, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Savcılık, sanığın işlediği cinayetlerin canavarca hisle gerçekleştirildiğine vurgu yaparak en üst sınırdan ceza istedi.

SAVCI OĞLUNU VE EŞİNİ BOĞAN BABAYA EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Ömer Gökhan Alacı’nın karşısında, hayatını kaybeden Didem Örs Alacı’nın anne ve babası da hazır bulundu.

savci-oglunu-ve-esini-bogan-babaya-en-agir-cezayi-istedi-5.jpg

Cumhuriyet savcısı, toplanan deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda Alacı’nın ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ ile ‘Alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

savci-oglunu-ve-esini-bogan-babaya-en-agir-cezayi-istedi-4.jpg

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

EŞİNİ VE OĞLUNU BOĞUP KANLA "BENİ AFFEDİN" YAZDI

Olay günü, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evlerinde çıkan tartışmanın ardından Ömer Gökhan Alacı, önce 38 yaşındaki eşi Didem’i, ardından da küçük oğlu Doruk Kaan’ı boğarak katletti.

savci-oglunu-ve-esini-bogan-babaya-en-agir-cezayi-istedi-3.jpg

Cinayetlerin ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Alacı, polisin eve girmesiyle yaralı halde yakalandı. İddianameye giren detaylarda, olay yerinde bulunan bir falçatanın yanına zemine kanla "Beni affedin" yazıldığı belirtildi.

Cesedi yakılan Afgan madencinin ardında hasta bir eş 2 engelli çocuk kaldı: Sözler tutulmadıCesedi yakılan Afgan madencinin ardında hasta bir eş 2 engelli çocuk kaldı: Sözler tutulmadı

Ayrıca sanığın, yasa dışı bahis sitelerinde oğlu Doruk Kaan’ın adını taşıyan "Kaan6722" rumuzlu bir hesap üzerinden kumar oynadığı da tespit edildi.

İNTERNET ARAMALARI CİNAYETİ PLANLADIĞINI GÖSTERDİ

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sunulan mütalaada, sanığın dijital izlerine dair sarsıcı bilirkişi raporları yer aldı.

savci-oglunu-ve-esini-bogan-babaya-en-agir-cezayi-istedi-2.jpg

Mütalaaya göre Alacı’nın, cinayetlerden önce internet üzerinden “Naftalin insanları bayıltır mı?” ve “Beyin ölümü kaç dakikada gerçekleşir?” şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı. Bu veriler, cinayetlerin önceden tasarlanmış olabileceğine dair şüpheleri güçlendirdi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Abdülhamid’in özel terzisi için yapılan apartman satışa çıktı! İstanbul'un en gözde yerinde
Abdülhamid’in özel terzisi için yapılan apartman satışa çıktı! İstanbul'un en gözde yerinde
Kızını vuran damadını öldüren kaynana alkışlarla karşılandı: Yapmasaydım hepimizi öldürecekti
Kızını vuran damadını öldüren kaynana alkışlarla karşılandı: Yapmasaydım hepimizi öldürecekti
Caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı
Caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı