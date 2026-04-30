Macron'dan Kral Charles'ın Fransızca göndermesine esprili yanıt: Bu şık olurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Kralı 3. Charles’ın ABD ziyaretinde yaptığı dikkat çekici konuşmalara kayıtsız kalmadı. Macron, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Kral Charles’ın Kongre’deki hitabından bir kesit yayınlayarak esprili bir yorumda bulundu.

Kral 3. Charles, ABD Kongresi’ne hitabında İrlandalı yazar Oscar Wilde’a atıfta bulunarak iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel yakınlığa değinmiş, ardından “Dil hariç” sözleriyle salonda tebessüm yaratmıştı. Bu ifade, İngiltere ile ABD arasındaki ortak geçmişe rağmen farklı dil vurgusuyla dikkat çekmişti.

"BİZ OLMASAYDIK FRANSIZCA KONUŞURDUNUZ"

Ziyaret kapsamında düzenlenen onur yemeğinde ise Kral Charles, ABD Başkanı Donald Trump’ın İkinci Dünya Savaşı’na ilişkin sözlerine gönderme yaparak bu kez daha ironik bir çıkışta bulunmuştu. Trump’ın “ABD olmasaydı Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olacaktı” yönündeki ifadesine atıf yapan Charles, “Biz olmasaydık, siz de Fransızca konuşuyor olurdunuz diyebilir miyim?” sözleriyle salonda gülüşmelere neden olmuştu.

CHARLES'IN SÖZLERİNE CEVAP VERDİ

Bu diyaloglara sosyal medya üzerinden yanıt veren Macron ise Kral Charles’ın konuşmasından alıntı yaptığı görüntüye, kısa ama dikkat çeken bir yorum ekledi: “Bu şık olurdu!”

Macron’un bu çıkışı, üç ülke arasında tarihsel rekabet ve dostluk göndermelerinin yeniden mizahi bir dille gündeme taşınmasına neden oldu.