Kerkük'te uçuşlar yeniden başlıyor: İlk rota Ankara

Ortadoğu’da tırmanan gerilimin ardından sivil hava trafiğinin durma noktasına geldiği Irak’ta, Kerkük Havalimanı yeniden uçuşlara hazırlanıyor. Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla ilk sefer gerçekleştirilecek.

Ulaştırma Bakanı düşen Libya uçağı için kayıp kamera kaydı iddiasına yanıt vermedi!

Planlamaya göre ilk uçuş Türkiye’ye yapılacak. Irak Hava Yolları tarafından düzenlenecek seferlerin Kerkük ile Ankara arasında gerçekleşeceği, uçuşların haftada üç gün yapılmasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca Bağdat’tan kalkacak uçağın Kerkük’e iniş yaptıktan sonra Ankara’ya devam edeceği ifade edildi.

HAVA SAHASI KAPANMIŞTI

Bölgede hava trafiği, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin ardından güvenlik gerekçesiyle askıya alınmıştı. Bu süreçte Irak hava sahası da geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı.

Öte yandan Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de düzenlenen törenle hizmete açılmış ve aynı ay içerisinde Türkiye’ye ilk uluslararası uçuşlar başlatılmıştı. Yeni seferlerin başlamasıyla birlikte hem bölgesel ulaşımın hem de ticari hareketliliğin yeniden canlanması bekleniyor.