Kerkük'te uçuşlar yeniden başlıyor: İlk rota Ankara

Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle uçuşların askıya alındığı Kerkük Havalimanı, yeniden faaliyete geçiyor. İlk seferin Türkiye’ye yapılacağı açıklanırken, uçuşların haftada üç gün düzenlenmesi planlanıyor.

Ortadoğu’da tırmanan gerilimin ardından sivil hava trafiğinin durma noktasına geldiği Irak’ta, Kerkük Havalimanı yeniden uçuşlara hazırlanıyor. Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla ilk sefer gerçekleştirilecek.

Ulaştırma Bakanı düşen Libya uçağı için kayıp kamera kaydı iddiasına yanıt vermedi!Ulaştırma Bakanı düşen Libya uçağı için kayıp kamera kaydı iddiasına yanıt vermedi!

Planlamaya göre ilk uçuş Türkiye’ye yapılacak. Irak Hava Yolları tarafından düzenlenecek seferlerin Kerkük ile Ankara arasında gerçekleşeceği, uçuşların haftada üç gün yapılmasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca Bağdat’tan kalkacak uçağın Kerkük’e iniş yaptıktan sonra Ankara’ya devam edeceği ifade edildi.

HAVA SAHASI KAPANMIŞTI

Bölgede hava trafiği, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin ardından güvenlik gerekçesiyle askıya alınmıştı. Bu süreçte Irak hava sahası da geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı.

Öte yandan Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de düzenlenen törenle hizmete açılmış ve aynı ay içerisinde Türkiye’ye ilk uluslararası uçuşlar başlatılmıştı. Yeni seferlerin başlamasıyla birlikte hem bölgesel ulaşımın hem de ticari hareketliliğin yeniden canlanması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Dünya
3 cephede görev yaptı: ABD’nin en büyük savaş gemisi eve dönüş yolunda
3 cephede görev yaptı: ABD’nin en büyük savaş gemisi eve dönüş yolunda
14 yaşındaki kızın cesedi aracında bulunmuştu! Olayın perde arkası kan dondurdu
14 yaşındaki kızın cesedi aracında bulunmuştu! Olayın perde arkası kan dondurdu