Ulaştırma Bakanı düşen Libya uçağı için kayıp kamera kaydı iddiasına yanıt vermedi!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, daha önce gündeme getirdiği “Libya uçağı” iddialarına dün gece bir yenisini daha ekledi. Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan jete ilişkin olarak, Esenboğa Havalimanı’nda aynı apronda bir İsrail jetiyle 1 saat 41 dakika yan yana durduğunu hatırlattı. Olayı izlemesi ve kaydetmesi gereken DHMİ’ye ait kameraların o gün çalışmadığını iddia eden Yavuzyılmaz, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na cevaplaması için sorular sordu.

CHP'li Yavuzyılmaz'dan Esenboğa atamalarına Libya heyeti vurgulu tepki: Bu neyin ödülü?

ULAŞTIRMA BAKANI YANIT VERMEDİ

Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği flaş iddia bugün AKP Grup toplantısı öncesinde Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soruldu. Uraloğlu, kayıp kameralar iddiasına yanıt vermemeyi tercih etti.

Uraloğlu'nun 1 saat 41 dakikalık kayıp kameralar sorusuna verdiği yanıt şu şekilde oldu:

"Burada tabii düşen bir uçak var. Ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Gerçekten herkes için bu geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren hem biz gerekli incelemeleri başlattık.

"KARA KUTU ÇÖZÜMLEMELERİNİ BİTİRDİK"

"Bizim kaza kırım ekibine gerekli incelemeleri başlattık. Zaten ilk anından itibaren de Cumhuriyet Savcılığı, yani adli makamlar bu işe el koymuş durumda. Dolayısıyla onların, esasında Cumhuriyet Savcılığımızın, başsavcılığımızın yönetiminde de bu soruşturma devam ediyor.

Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Yani bu kara kutu dediğimiz, kayıt cihazlarının incelemelerini, onların çözümlerini bitirdik. Onları da savcılığa da sunmuş durumdayız.

Şimdi burada, bu iş kendi seyrinde olması gereken hassasiyetle devam ederken, burada suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok."

"BÜTÜN SÖYLEDİKLERİNE CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

"Deniz Yavuz Yılmaz'ın söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten... Yeni iddialar ortaya koyuyor her seferinde. "Ya tutarsa" diyor. Ben açık çağrı yaptım. Yani gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa, buyursun, bize versin.

Bu işin mahremiyetine de dikkat ederek. Ama öyle değil. Bir şey atıyor, o tutmuyor. Çünkü yalanlıyoruz. Doğru değil. Bu sefer yeni bir şey ortaya atıyor. Tabii ki ben tek tek bütün söylediklerine de cevap vermek istemiyorum. Ama burada gerekli hassasiyetin oluşturulduğu ve bu hassasiyetle yürütüldüğünü özellikle söylemek isterim."

GÖREV SÜRELERİ UZATILAN İKİ YÖNETİCİ DE SORULDU

Ulaştırma Bakanına yine Deniz Yavuzyılmaz'ın DHMİ’de görev süreleri uzatılan iki yönetici konusu da soruldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla DHMİ Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatih Çakmak ve Mustafa Akkaya’nın atandığını ve görev sürelerinin 24 Nisan 2026’ya uzatıldığını, bu isimlerin, havalimanı güvenliği ve yönetim süreçlerinde sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan CHP’li vekil, “Bu neyin ödülüdür? Çalışmayan kameraların mı? Gizlenen kanıtların mı?” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Uraloğlu'nun bu konu hakkındaki açıklaması da şu şekilde oldu: