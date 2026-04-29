Maltepe’de tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü! Engel olmak isteyenlerle tek tek kavga etti!

Maltepe’de yaşanan olayda, iddiaya göre bir erkek sokakta tartıştığı kadına fiziksel şiddet uygulayıp zorla götürmeye çalıştı. Müdahale etmek isteyenlere de saldıran şüphelinin çevredeki vatandaşlarla tartıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre sokakta yürüyen bir erkek, yanında bulunan kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı. Kadının direnmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve şüphelinin kadına yumruk atarak darbettiği öne sürüldü.

Sokak ortasında dehşet: Eşine aracıyla çarpıp ayaklarını ezen erkek tutuklandıSokak ortasında dehşet: Eşine aracıyla çarpıp ayaklarını ezen erkek tutuklandı

O sırada çevrede bulunan bir motokuryenin olaya müdahale etmeye çalıştığı, ancak kısa süre sonra bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Darbedilen kadının bir süre sonra kendisini korumak için karşılık verdiği de görüntülere yansıdı.

KENDİSİNİ UYARANLARA DA SALDIRDI

Şüpheli, olayın ardından cep telefonuyla görüntü alan ve duruma tepki gösteren vatandaşlara da bağırarak karşılık verdi.

Müdahale etmeye çalışan kişilerle tartışan ve bazılarına fiziksel olarak yöneldiği ifade edilen şahsın, kendisini uyaran bir başka kişiyle de kavga ettiği aktarıldı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
İstinat duvarı çöktü: Park halindeki araç metrelerce sürüklendi
İstinat duvarı çöktü: Park halindeki araç metrelerce sürüklendi
Dervişoğlu Erdoğan'a böyle seslendi: Nemrutlaşmadan millet iradesine teslim ol
Dervişoğlu Erdoğan'a böyle seslendi: Nemrutlaşmadan millet iradesine teslim ol
ÇGD'nin eski genel başkanı Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti
ÇGD'nin eski genel başkanı Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti