Maltepe’de tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü! Engel olmak isteyenlerle tek tek kavga etti!

Maltepe Küçükyalı Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre sokakta yürüyen bir erkek, yanında bulunan kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı. Kadının direnmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve şüphelinin kadına yumruk atarak darbettiği öne sürüldü.

O sırada çevrede bulunan bir motokuryenin olaya müdahale etmeye çalıştığı, ancak kısa süre sonra bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Darbedilen kadının bir süre sonra kendisini korumak için karşılık verdiği de görüntülere yansıdı.

KENDİSİNİ UYARANLARA DA SALDIRDI

Şüpheli, olayın ardından cep telefonuyla görüntü alan ve duruma tepki gösteren vatandaşlara da bağırarak karşılık verdi.

Müdahale etmeye çalışan kişilerle tartışan ve bazılarına fiziksel olarak yöneldiği ifade edilen şahsın, kendisini uyaran bir başka kişiyle de kavga ettiği aktarıldı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ifade edildi. (DHA)