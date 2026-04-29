CHP'li Yavuzyılmaz'dan Esenboğa atamalarına Libya heyeti vurgulu tepki: Bu neyin ödülü?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, daha önce gündeme getirdiği “Libya uçağı” iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaparak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yönetimindeki atamaları sorguladı.

‘BU NEYİN ÖDÜLÜ?’

Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı kararıyla DHMİ Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatih Çakmak ve Mustafa Akkaya’nın atandığını ve görev sürelerinin 24 Nisan 2026’da uzatıldığını belirtti. Bu isimlerin, havalimanı güvenliği ve yönetim süreçlerinde sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan CHP’li vekil, “Bu neyin ödülüdür? Çalışmayan kameraların mı? Gizlenen kanıtların mı?” ifadelerini kullandı.

KAMERALARIN ÇALIŞMADIĞI İDDİASI

Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan jete ilişkin olarak, Esenboğa Havalimanı’nda aynı apronda bir İsrail jetiyle 1 saat 41 dakika yan yana durduğunu hatırlattı. Olayı izlemesi ve kaydetmesi gereken DHMİ’ye ait kameraların o gün çalışmadığını iddia eden Yavuzyılmaz, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

“Bu karanlık sürece ortak değilseniz, uçağın düştüğü gün, bu kameraların neden çalışmadığını derhal açıklarsınız. Eğer olay günü, 5 No’lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını gören DHMİ’ye ait kameraların çalıştığını iddia ediyorsanız; derhal söz konusu 1 saat 41 dakikalık videoyu yayınlarsınız.”

İliç Davasında 'Anagold' krizi! CHP'li Yavuzyılmaz "Müdür nerede?" dedi duruşmadan atıldı

“ÖZEL ŞİRKETE AİT GÖRÜNTÜLERİ BİZ Mİ YAYINLAYALIM?”

Yavuzyılmaz, açıklamasının devamında, “İlla, bu iki uçağın aynı aprondaki park pozisyonunu gören, 1 saat 41 dakikalık, özel bir şirkete ait güvenlik kamerası görüntülerini biz mi yayınlayalım?” diyerek, ellerinde başka görüntülerin de olabileceğini ima etti.

TEM Otoyolu da paralı olacakmış! CHP'li Yavuzyılmaz ücret tarifesi de paylaştı

NORM DIŞI APRON KULLANIMI

CHP’li vekil, normalde yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçakların VİP terminaline yakın 1 No’lu aprona park ettirildiğini, ancak Libya uçağının 5 No’lu aprona yönlendirildiğini, ertesi gün aynı aprona bir İsrail jetinin getirildiğini ve Libya mürettebatı oteldeyken her iki uçağın 1 saat 41 dakika baş başa bırakıldığını hatırlatarak, tüm bu süreçte kameraların çalışmamasını “tesadüf” olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı.

Deniz Yavuzyılmaz iddialarını dillendirdiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi: