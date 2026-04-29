CHP'li Yavuzyılmaz'dan Esenboğa atamalarına Libya heyeti vurgulu tepki: Bu neyin ödülü?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, daha önce gündeme getirdiği “Libya uçağı” iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaparak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yönetimindeki atamaları sorguladı.
‘BU NEYİN ÖDÜLÜ?’
Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı kararıyla DHMİ Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatih Çakmak ve Mustafa Akkaya’nın atandığını ve görev sürelerinin 24 Nisan 2026’da uzatıldığını belirtti. Bu isimlerin, havalimanı güvenliği ve yönetim süreçlerinde sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan CHP’li vekil, “Bu neyin ödülüdür? Çalışmayan kameraların mı? Gizlenen kanıtların mı?” ifadelerini kullandı.
KAMERALARIN ÇALIŞMADIĞI İDDİASI
Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan jete ilişkin olarak, Esenboğa Havalimanı’nda aynı apronda bir İsrail jetiyle 1 saat 41 dakika yan yana durduğunu hatırlattı. Olayı izlemesi ve kaydetmesi gereken DHMİ’ye ait kameraların o gün çalışmadığını iddia eden Yavuzyılmaz, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:
“Bu karanlık sürece ortak değilseniz, uçağın düştüğü gün, bu kameraların neden çalışmadığını derhal açıklarsınız. Eğer olay günü, 5 No’lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını gören DHMİ’ye ait kameraların çalıştığını iddia ediyorsanız; derhal söz konusu 1 saat 41 dakikalık videoyu yayınlarsınız.”
“ÖZEL ŞİRKETE AİT GÖRÜNTÜLERİ BİZ Mİ YAYINLAYALIM?”
Yavuzyılmaz, açıklamasının devamında, “İlla, bu iki uçağın aynı aprondaki park pozisyonunu gören, 1 saat 41 dakikalık, özel bir şirkete ait güvenlik kamerası görüntülerini biz mi yayınlayalım?” diyerek, ellerinde başka görüntülerin de olabileceğini ima etti.
NORM DIŞI APRON KULLANIMI
CHP’li vekil, normalde yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçakların VİP terminaline yakın 1 No’lu aprona park ettirildiğini, ancak Libya uçağının 5 No’lu aprona yönlendirildiğini, ertesi gün aynı aprona bir İsrail jetinin getirildiğini ve Libya mürettebatı oteldeyken her iki uçağın 1 saat 41 dakika baş başa bırakıldığını hatırlatarak, tüm bu süreçte kameraların çalışmamasını “tesadüf” olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı.
Deniz Yavuzyılmaz iddialarını dillendirdiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Düşen Libya uçağı, şüpheli İsrail jeti ve kayıp kamera kayıtları!
23 Aralık 2025 tarihinde Ankara’da düşen, Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan jetin⬇️
Esenboğa Havalimanı’nda park halindeyken, aynı aprona (5 No’lu aprona) yönlendirilen İsrail jetiyle bir arada kaldığı 1 saat 41 dakikanın;
DHMİ tarafından kamerayla izlenmesi ve kaydedilmesi gerekiyordu.
Ancak 5 No’lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını anlık olarak izlemesi ve kaydetmesi gereken DHMİ’ye ait kameraların, uçağın düştüğü gün çalışmadığını tespit ettik.
Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum!
Bu karanlık sürece ortak değilseniz, uçağın düştüğü gün, bu kameraların neden çalışmadığını derhal açıklarsınız.
Eğer olay günü, 5 No’lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını gören DHMİ’ye ait kameraların çalıştığını iddia ediyorsanız;
Derhal söz konusu 1 saat 41 dakikalık videoyu yayınlarsınız!
İlla, bu iki uçağın aynı aprondaki park pozisyonunu gören, 1 saat 41 dakikalık, özel bir şirkete ait güvenlik kamerası görüntülerini biz mi yayınlayalım?
Ayrıca⬇️
Tüm bu süreçlerde ihmal ve iştiraki olan DHMİ Genel Müdürlüğü yönetiminin;
Genel Müdür yardımcılarından Fatih Çakmak ve Havalimanlarındaki güvenlikten sorumlu Mustafa Akkaya’nın adeta ödüllendirilerek;
DHMİ yönetim kurulundaki görev sürelerinin 24 Nisan 2026’da Cumhurbaşkanı Kararı’yla uzatıldığını tespit ettik.
Bu neyin ödülüdür? Çalışmayan kameraların mı? Gizlenen kanıtların mı?
Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanına kritik bir soru daha⬇️
Siz!
????Normalde yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar ana apron olan ve VİP terminaline en yakın 1 No’lu aprona park ettirildiği halde;
Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan uçak 1 No’lu apron yerine 5 No’lu aprona park ettirilirken,
????Ertesi gün, aynı aprona şüpheli bir İsrail jeti yönlendirilirken,
????Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail jeti içindekilerle birlikte 1 saat 41 dakika boyunca Libya uçağıyla baş başa bırakılırken,
Tüm bunlar olurken⬇️
Burayı gören kameraların çalışmadığını biliyordunuz, öyle değil mi?”