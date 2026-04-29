Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 06 BEM 578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Osmaniye'de 1 ölü, 3 yaralı
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çorlu’da feci kaza, otomobil takla attı: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan iki kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, olay yerindeki inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)