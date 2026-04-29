Geri açılacağına dair açıklamalar yapılıyordu... ‘Askeri Hastane’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldı

Askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçeceği açıklanırken, dün Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nden “Askeri Hastaneler, GATA ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi” ifadeleri çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle subay ve astsubayların tedavilerinin devlet hastanelerinde yapılması öngörüldü.

15 Temmuz sonrası 26 şehirdeki 32 askeri hastane kapatılmış, sınır ötesi operasyonlarda savaş cerrahisi uzmanı açığı ortaya çıkmıştı. Askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçeceği yönünde açıklamalar yapılmasına rağmen, dün yapılan yönetmelik değişikliği dikkat çekti.

YÖNETMELİKTEN ASKERİ HASTANE İFADELERİ ÇIKARILDI

Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 53’üncü maddesinde değişiklik yapıldı. “Askeri Hastaneler, Askeri Hastanelerdeki uzmanlar, Tam Teşekküllü Askeri Hastaneler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi” ifadeleri yönetmelikten tamamen kaldırıldı. Yeni düzenlemeye “Kamu hastanesi ve yetkili sağlık kuruluşları” ifadesi eklendi. Sözcü'ye göre böylece subay ve astsubayların tedavilerinin devlet hastaneleri ile diğer sağlık kuruluşlarında yapılması öngörüldü.

10 YILDIR KAPALI, AÇILMA SÖZLERİ TUTULMADI

Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022’de askeri hastanelere yönelik “Talep ve ihtiyaç var” açıklamasını yapmıştı. Bir yıl sonra göreve gelen Bakan Yaşar Güler de “Açılması için yoğun çalışma var” demişti. Ancak askeri hastaneler, kapatıldıkları 2016’dan bu yana 10 yıldır faaliyete geçirilemedi.

SAVAŞ CERRAHİSİ UZMANI SAYISI DÜŞTÜ

Askeri hastanelerin kapatılmasıyla birlikte sayıları 2 bin 43 olan askeri doktor ve savaş cerrahisi uzmanlarının büyük bir kısmı emekli oldu ya da özel hastanelere geçti. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, “2 bin 43 olan savaş cerrahisi uzmanı askeri doktor sayısı 347’ye düştü, vahim durumdayız” açıklamasını yapmıştı. Halen NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğu belirtilirken, savaş ihtimali çok düşük olan İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde bile askeri hastanelerin açıldığı ve cerrah yetiştirildiği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

