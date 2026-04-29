İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan: En az 20 yıllık bir iktidar geliyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "casusluk" soruşturması iddianamesinde tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Medyascope'dan Ruşen Çakır'a konuşan Özkan, hakkındaki casusluk iddialarının tamamen uydurma olduğunu ifade edip savcılığın lehe delilleri görmezden geldiğini savundu.

"YEREL SEÇİMLERDE TSUNAMİ DEMİŞTİM"

Özkan, yerel seçimlerde sanıklar daha açılmadan sosyal medya hesabından tsunami diyerek bir paylaşımda bulunduğunu, bunu öngördüğünü hatırlattı:

"Türkiye’de ne zaman seçim olacak belli değil ama seçimin sonucu belli. İktidar partisi ve Cumhur ittifakı el birliğiyle daha güçlü bir CHP iktidarı için yardımcı oluyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıklar kapanırken ve sayımlar henüz başlamışken bir tweet atmıştım ve “Tsunami” demiştim sonuçlar elime geçtiğinden değil, neyin geldiğini, gelmekte olduğunu tahmin ettiğimden. Öyle de oldu ve Türkiye haritası kıpkırmızıya döndü."

"EN AZ 20 YILLIK BİR İKTİDAR GELİYOR"

Son yerel seçimlerde yaşananları iktidar açısından deprem olarak niteleyen Özkan, bunun şiddetinin 6.5 olduğunu ancak bu defa yapılacak olan seçimde şiddetin en az 8 değerinde olacağını kaydetti. Özkan, Cumhuriyet tarihinde tüm seçimleri nedenleri ve sonuçları ile defalarca analiz eden bir iletişimci olarak en az 20 yıllık bir CHP iktidarının geleceğini kaydetti:

"31 Mart 2024’teki toplumsal deprem belki 6, belki 6,5 şiddetinde idi. Şimdi en az 8 olacak. Çok fazla iyimser gelebilir size, ama Cumhuriyet tarihindeki her seçimi nedenleri ve sonuçlarıyla defalarca analiz etmiş bir iletişimci olarak tahminim o ki, en az 20 yıllık bir iktidar geliyor. Bu yeni tsunami dalgası ülkeyi iyileştirecek."

19 MART'IN TAM TERSİNİ ÖNERDİ

KKTC ve Macaristan'da seçimle yaşanan değişime de vurgu yapan Özkan, iktidarın yerinde olsaydı 19 Mart'ın tam tersini yaparak en azından tsunaminin dalga boyunu küçülteceğini söyledi: