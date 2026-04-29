AKP Kasım’dan vazgeçti! Erken seçim için yeni tarih iktidar medyasında

Muhalefetin erken ve ara seçim taleplerine kapıyı kapatan Erdoğan’ın, yeniden aday olabilmesi için yollar aranmaya devam ediyor. Ankara kulislerine göre AKP bu yolu, Meclis’ten erken seçim kararı çıkartarak alacak. Muhalefetin de desteğinin gerektiği erken seçim kararı için Meclis koridorlarından kulisler yayılmaya devam ediyor.

KASIM PLANI DEĞİŞTİ

Cumhur İttifakı temsilcileri her ne kadar seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etse de Erdoğan'ın yeniden adaylığı için, normal şartlarda 14 Mayıs 2028'de yapılacak seçimlerin öne alınmasının hazırlıkları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'te yer alan habere göre seçim için planlanan tarih Kasım 2027 idi.

Ancak bugün yine iktidara yakın Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu tarih iptal oldu. AKP'nin 7 Kasım 2027'de yapmayı planladığı seçime ekonomi engel oldu. Habere göre özellikle İran'da meydana gelen savaş ve Hürmüz Boğazı nedeniyle enerji fiyatlarındaki yükseliş hesapları değiştirdi.

YENİ TARİH: 2028 İLKBAHARI

İktidar medyasının edindiği bilgilere göre AKP yönetimi ekonomi yönetimine ekstra zaman kazandırmak için seçimler birkaç ay öteleme kararı aldı. Erken seçimin 2028 ilkbaharında yapılması planlanıyor. Öte yandan AKP yönetiminin de mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğunun farkında olduğu kaydedildi.