AKP Kasım’dan vazgeçti! Erken seçim için yeni tarih iktidar medyasında

Yayınlanma:
Hükümet, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan bir kere daha aday olsun diye seçimleri Kasım 2027'de yapmayı hedefliyordu. Ancak ekonomi gerekçe gösterilerek bu tarihin ertelendiği iddia edildi. İktidar medyasına göre yeni seçim tarihi 2028'in ilkbaharı.

Muhalefetin erken ve ara seçim taleplerine kapıyı kapatan Erdoğan’ın, yeniden aday olabilmesi için yollar aranmaya devam ediyor. Ankara kulislerine göre AKP bu yolu, Meclis’ten erken seçim kararı çıkartarak alacak. Muhalefetin de desteğinin gerektiği erken seçim kararı için Meclis koridorlarından kulisler yayılmaya devam ediyor.

KASIM PLANI DEĞİŞTİ

Cumhur İttifakı temsilcileri her ne kadar seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etse de Erdoğan'ın yeniden adaylığı için, normal şartlarda 14 Mayıs 2028'de yapılacak seçimlerin öne alınmasının hazırlıkları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'te yer alan habere göre seçim için planlanan tarih Kasım 2027 idi.

Erdoğan 'Kasım'daki seçim' için düğmeye bastı: Talimatı ortaya çıktıErdoğan 'Kasım'daki seçim' için düğmeye bastı: Talimatı ortaya çıktı

Ancak bugün yine iktidara yakın Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu tarih iptal oldu. AKP'nin 7 Kasım 2027'de yapmayı planladığı seçime ekonomi engel oldu. Habere göre özellikle İran'da meydana gelen savaş ve Hürmüz Boğazı nedeniyle enerji fiyatlarındaki yükseliş hesapları değiştirdi.

YENİ TARİH: 2028 İLKBAHARI

İktidar medyasının edindiği bilgilere göre AKP yönetimi ekonomi yönetimine ekstra zaman kazandırmak için seçimler birkaç ay öteleme kararı aldı. Erken seçimin 2028 ilkbaharında yapılması planlanıyor. Öte yandan AKP yönetiminin de mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğunun farkında olduğu kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan: En az 20 yıllık bir iktidar geliyor!
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan: En az 20 yıllık bir iktidar geliyor!
Meteorolojiden sağanak, sis ve pus uyarısı: Kuvvetli geliyor sel tehlikesi de var
Meteorolojiden sağanak, sis ve pus uyarısı: Kuvvetli geliyor sel tehlikesi de var