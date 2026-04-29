Borsacı Mehmet Akdere’ye yönelik suikastta holding patronuna dava!

Borsacı Mehmet Akdere 5 Nisan 2024 akşamı araç içinde silahlı saldırıya uğradı. Beşiktaş’ta kaldığı otelden çıkıp Zorlu Center’a giden Akdere’nin içinde aracını, motosikletli iki kişi anbean takip etti. Tetikçi, Akdere’nin olduğu aracın yanına yanaşarak camı açmasını istedi. Sıkıntılı bir durumun olduğunu hisseden Akdere o anda öne doğru eğildi. Bu sırada, tetikçi Akdere’nin olduğu noktaya birkaç el ateş etti.

Mehmet Akdere, emniyetteyken çete yönetici tarafından arandı.

AKDERE EMNİYETTEYKEN ÇETE YÖNETİCİSİ ARADI

Saldırıya ilişkin emniyet ekipleri hızla harekete geçti. Akdere olaya ilişkin emniyete ifade vermeye gittiği esnada, yurt dışına kayıtlı bir numaradan arandı. Arayan kişi, Daltonlar çetesinin bir yöneticisiydi. Akdere’nin 5 milyon dolar vermesi için baskı kuran çetenin, olayda kullandığı tetikçi Mennan Uzunoğlu ile motosikleti kullanan Memik Savtur yakalandı.

İki tetikçi Mehmet Akdere'yi anbean takip etti.

SALDIRIDAN SONRA KAFEDE TEHDİT

Mehmet Akdere’ye yönelik silahlı saldırıdan 20 gün kadar sonra ise, dikkat çeken bir gelişme daha oldu. Akdere’nin kardeşi Ahmet Akdere’nin işlettiği Ortaköy’deki kafeye birkaç kişi gitti. Bu kişiler, Mehmet Akdere’nin nerede olduğunu sorarken, Ahmet Akdere’ye yönelik de tehditte bulundu.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırıdan sonra meydana gelen bu gelişme sonrası polis bir operasyon yaptı. Anılan gün Akdere’nin kafesine giden kişilerle birlikte toplam 4 kişi 29 Nisan günü tutuklandı. Bunlar, Mehmet Akdere ile birlikte borsa işi yapan Ferhan Kaya, kardeşi Beşir Kaya ve Orhan Sönmezsoy ile Talip Oruç oldu. Bu kişiler 50 gün kadar sonra tahliye oldu.

İş insanı Bilal Tuğrul, ASKON'un da Geri Dönüşüm Sektör Başkanı.

HOLDİNG SAHİBİ ÇETE LİDERİ İLE TEMASTA

Mehmet Akdere’ye yönelik silahlı saldırı ile ilgisinin olmadığını belirten Ferhan Kaya, tahliye olduktan davanın seyrini değiştirecek bir takım bilgi ve belgelere ulaştı. Bu kişi, borsa dünyasından da tanıdığı Garanti Geri Dönüşüm Holding’in sahibi Bilal Tuğrul’un (37), Akdere’ye yönelik silahlı saldırıda aktif bir konumda olduğu bilgisine ulaştı. Kaya; Tuğrul’un, Daltonlar çetesinin Rusya’da bulunan lideri ‘Can Dalton’ lakaplı Beratcan Gökdemir ve çetenin yöneticilerinden Bünyamin Yıkar ile yaptığı görüntülü görüşmenin kayıtlarına ulaştı.

Çetenin lideri Beratcan Gökdemir bir süredir Rusya'da bulunuyor.

KAYITLAR SAVCILIĞA SUNULDU

Birkaç videodan oluşan görüşme kayıtlarına ulaşan Ferhan Kaya, söz konusu kayıtları bir dilekçe ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Savcılık dilekçesinde Kaya’nın, Akdere’ye yönelik suikastın arkasında olmadığı belirtilerek, Bilal Tuğrul’un Daltonlar çetesi ile iş birliği yaptığına dair kayıtların ortaya çıktığı kaydedildi.

BELGELER JANDARMA’YA GÖNDERİLDİ

Daltonlar çetesine yönelik ana davanın da iddianamesini yazan savcı, ortaya çıkan yeni bilgi ve belgeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne göndererek tahkikatın yapılması talimatı verdi. Ancak, savcılık 3-4 kez talimatını yinelese de sonuç alamadı. Bu aşamadan sonra, konuşma kayıtlarının da içinde olduğu CD ve ekleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube’ye gönderildi.

TUĞRUL İÇİN EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Savcılık geçen 15 Aralık günü Bilal Tuğrul için gözaltı kararı verdi. Tuğrul’un Büyükçekmece’de bulunan villası ile Maslak’daki şirket merkezi için de arama el koyma kararı alındı. Tuğrul hem Jandarma hem de savcılık sorgusunda, Akdere’ye yönelik saldırı ile ilgisinin olmadığını savundu. Tuğrul, Akdere’yi korumaya çalıştığını belirterek “Kendisine eylem yapılacağını bildirdim” dedi. Tuğrul, silahlı saldırı sonrası Akdere’yi kendi zırhlı aracı ile emniyete götürdüğünü, bunu duyan Beratcan Gökdemir’in kendisini de tehdit ettiğini öne sürdü. Tuğrul, Akdere’nin konum bilgisini çete ile paylaşmasına ilişkin ise “O konumda değildi. Hedef şaşırtmak istedim” dedi. Savcılık sorgusu sonrası Tuğrul, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartı ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tuğrul, 17 Aralık günü İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile ev hapsine alındı. Tuğrul’un avukatları ev hapsinin kaldırılmasını talep etse de, olumlu bir sonuç alamadı.

DALTONLAR ANA DAVASI İLE BİRLEŞTİ

Tuğrul hakkında yürütülen soruşturma geçen 17 Mart’ta tamamlandı. Tuğrul’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianame İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Daltonlar çetesi ana dosyasına da bakan mahkeme, Bilal Tuğrul’un dosyası için de birleştirme kararı verdi. Bir başka ifade ile, iş insanı Tuğrul da, Daltonlar çetesi ile birlikte aynı dosyada yargılanacak.

Borsanın Ünlü İsminin Aracına Zorlu Center'da Kurşun Yağdırdılar