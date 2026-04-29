Edirne’de oteller tamamen doldu: Akın akın geliyorlar

Edirne’de 5-6 Mayıs’ta düzenlenecek Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi otellerde doluluk yüzde 100’e ulaştı.

Edirne’de 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ve UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesinde otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Konaklama sektörü olarak bütün otellerimiz doldu. Doluluk yüzde 100’lere yaklaştı. Edirne'de konaklama kapasitemizi aşmış durumdayız. Yoğun bir 2 gün geçireceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

OTELLERİN TAMAMI DOLDU

Türkiye ile Kuzey Makedonya’nın ortak başvurusuyla 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesinde kentte turizm hareketliliği hız kazandı. Sözcü'de yer alan habere göre; halk arasında “Bahar Bayramı” olarak da anılan etkinlik için 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne’deki konaklama yerlerinin tamamı doldu.

Şenlikler kapsamında Edirne sokaklarında geleneksel kıyafetler giyen yurttaşlar, davul ve zurna eşliğinde halkı kutlamalara davet ettiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

