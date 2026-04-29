Üniversite yolunda can pazarı: 46 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bartın-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar kampüsü önünde meydana geldi. Kent merkezinden aldığı öğrencileri kampüse taşıyan H.K. yönetimindeki 74 HO 1053 plakalı özel halk otobüsü, viyadüğün altındaki kavşaktan dönüş yaptığı sırada yan yoldan gelen İ.Ç. yönetimindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

44 ÖĞRENCİ VE 2 SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Üniversite girişindeki virajda meydana gelen kazada, otobüs sürücüsü H.K., otomobil sürücüsü İ.Ç. ve otobüste yolcu olarak bulunan 44 öğrenci yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar, sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

12 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 12 öğrenci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının hafif olduğu bildirilirken, diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kampüs girişinde 46 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından trafik ekipleri ve polis inceleme başlattı. Otobüsün devrilme nedenine ve kavşaktaki trafik akışına ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. (DHA)