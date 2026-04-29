Üniversite yolunda can pazarı: 46 yaralı

Bartın’da sabah saatlerinde üniversite yoluna çıkan 44 öğrenci, kampüs girişindeki kavşakta otobüsün devrilmesi sonucu yaralandı. Viyadük altındaki dönüş sırasında meydana gelen kazada özel halk otobüsü, yan yoldan gelen bir otomobilin üzerine yattı. Kazada sürücüler ile 44 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bartın-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar kampüsü önünde meydana geldi. Kent merkezinden aldığı öğrencileri kampüse taşıyan H.K. yönetimindeki 74 HO 1053 plakalı özel halk otobüsü, viyadüğün altındaki kavşaktan dönüş yaptığı sırada yan yoldan gelen İ.Ç. yönetimindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

44 ÖĞRENCİ VE 2 SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Üniversite girişindeki virajda meydana gelen kazada, otobüs sürücüsü H.K., otomobil sürücüsü İ.Ç. ve otobüste yolcu olarak bulunan 44 öğrenci yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar, sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

12 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 12 öğrenci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının hafif olduğu bildirilirken, diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralıAnkara'da otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kampüs girişinde 46 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından trafik ekipleri ve polis inceleme başlattı. Otobüsün devrilme nedenine ve kavşaktaki trafik akışına ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Hatay’da oluşan dev obruk gittikçe büyüyor
Hatay’da oluşan dev obruk gittikçe büyüyor
16 yaşındaki üç çocuktan okul polisine şiddet! Polisin uyarı ateşi esnafı vurdu
16 yaşındaki üç çocuktan okul polisine şiddet! Polisin uyarı ateşi esnafı vurdu