Faciadan dönüldü: El freni çekilmeyen araç şarampole uçtu

Yayınlanma:
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, hastanenin açık otoparkında el freninin çekilmediği otomobil hareket ederek şarampole yuvarlandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. Hastaneye tedavi amaçlı gelen bir vatandaşın park ettiği otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

HASTANEYE GİRDİ ARACI YERİNDE BULAMADI

Olay, İ.Ç. isimli sürücünün 43 EE 194 plakalı aracıyla hastanenin açık otoparkına gelmesiyle başladı. Aracını park eden ve el frenini çekmeyi unutan sürücü, randevusuna yetişmek üzere hastane binasına girdi. Ancak kısa bir süre sonra eğimli arazide kendiliğinden hareket etmeye başlayan otomobil, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında hız kazandı.

El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı - Günaydın Samsun Haber

Bodrum'da zincirleme kaza: 2 sahil güvenlik personeli yaralandıBodrum'da zincirleme kaza: 2 sahil güvenlik personeli yaralandı

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Otoparktan çıkarak şarampole doğru sürüklenen otomobil, takla atarak boşluğa yuvarlandı. Devrilen araç, bölgede bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazanın o esnada güzergahta kimsenin bulunmadığı bir ana denk gelmesi olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Şarampole yuvarlanan ve ağaca takılı kalan araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Maltepe’de tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü! Engel olmak isteyenlerle tek tek kavga etti!
Maltepe’de tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü! Engel olmak isteyenlerle tek tek kavga etti!
32 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
32 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Doğum izni düzenlemesi bugün yürürlüğe giriyor
Doğum izni düzenlemesi bugün yürürlüğe giriyor