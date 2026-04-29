Faciadan dönüldü: El freni çekilmeyen araç şarampole uçtu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. Hastaneye tedavi amaçlı gelen bir vatandaşın park ettiği otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

HASTANEYE GİRDİ ARACI YERİNDE BULAMADI

Olay, İ.Ç. isimli sürücünün 43 EE 194 plakalı aracıyla hastanenin açık otoparkına gelmesiyle başladı. Aracını park eden ve el frenini çekmeyi unutan sürücü, randevusuna yetişmek üzere hastane binasına girdi. Ancak kısa bir süre sonra eğimli arazide kendiliğinden hareket etmeye başlayan otomobil, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında hız kazandı.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Otoparktan çıkarak şarampole doğru sürüklenen otomobil, takla atarak boşluğa yuvarlandı. Devrilen araç, bölgede bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazanın o esnada güzergahta kimsenin bulunmadığı bir ana denk gelmesi olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Şarampole yuvarlanan ve ağaca takılı kalan araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)