32 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı birimleri firari bir hükümlünün izini sürdü. Yapılan teknik takip sonucunda zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

DİNİ DUYGULARI KULLANARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRDI

Yakalanan şahsın işlediği suçun detayları dikkat çekti. Firari hükümlünün "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan mahkumiyeti bulunduğu saptandı. Uzun süredir aranan şahsın adaletten kaçamadığı belirtildi.

21 kişi hayatını kaybetmişti! Kanlı saldırının kilit ismi yakalandı

32 AYRI SUÇ KAYDI VE KESİNLEŞMİŞ CEZA

Hükümlünün geçmişine dair incelemelerde 32 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Firarinin toplamda 30 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü doğrudan cezaevine teslim edildi. Ekiplerin benzer suçlara karşı mücadelesi bölge genelinde sürüyor. (DHA)