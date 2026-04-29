21 kişi hayatını kaybetmişti! Kanlı saldırının kilit ismi yakalandı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Cajibio’da gerçekleşen ve çok sayıda can kaybına yol açan terör saldırısının sorumlularından biri olarak aranan Jose Alex Vitonco’nun, bilinen lakabıyla “Mi Pez”, güvenlik güçleri tarafından yakalandığını bildirdi.

Kolombiya'da bombalı saldırı: 5'i çocuk 14 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, söz konusu ismin Valle del Cauca bölgesine bağlı Palmira kırsalındaki Tablones yerleşiminde düzenlenen ortak polis ve askeri operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun uzun süredir sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, yakalanan şüphelinin hem sivillere hem de güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda saldırının planlayıcısı olduğunu belirterek, 40’tan fazla şiddet olayında aktif rol oynadığını vurguladı.

Sanchez ayrıca, Vitonco’nun kontrolünde yüzlerce kişiden oluşan organize bir suç yapılanmasının bulunduğunu ve özellikle ülkenin güneybatısında etkili olan en tehlikeli gruplardan birine liderlik ettiğini kaydetti. Açıklamada, söz konusu yapının bölgedeki pek çok saldırının arkasındaki ana aktörlerden biri olduğu ifade edildi.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

“Mi Pez” hakkında terör faaliyetleri yürütmek, kasten adam öldürmek, organize suç örgütü kurmak, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapmak gibi suçlamaların yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası sevkiyat organize etmekten de soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Kolombiya’nın güneybatısında 25 Nisan’da meydana gelen bombalı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından Cauca bölgesinde üç günlük yas ilan edilmişti.

ART ARDA SALDIRILAR

Yetkililer, saldırının eski FARC bağlantılı silahlı unsurlar tarafından düzenlendiğini ve patlayıcı yüklü bir düzeneğin bir yolcu otobüsünü hedef aldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Petro ise olayın arkasında FARC’ın ayrılıkçı yapılarından EMC’nin lideri Ivan Mordisco’nun bulunduğunu öne sürmüştü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, EMC bağlantılı gruplar son günlerde Cauca ve Valle del Cauca bölgelerinde art arda saldırılar düzenleyerek kısa sürede onlarca bombalı eyleme imza attı. Güvenlik güçleri, bölgede operasyonlarını genişleterek sürdürüyor.