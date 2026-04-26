Kolombiya'da bombalı saldırı: 5'i çocuk 14 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın güneybatısında, sivil ulaşımın yoğun olduğu Pan-Amerikan kara yolunda düzenlenen bombalı saldırı büyük bir yıkıma yol açtı. Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasında, yol üzerindeki bir menfeze yerleştirilen patlayıcılar, araçların geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi de yaralandı.

KÖY OTOBÜSÜ HEDEF ALINDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlama, araç trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde gerçekleşti. Bölge halkının "chiva" olarak adlandırdığı ve kırsal bölgelerde temel ulaşım aracı olarak kullanılan geleneksel köy otobüsü, patlamanın merkezinde kalarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Patlamanın şiddetiyle kara yolunda devasa bir çukur oluşurken, çevredeki çok sayıda sivil araç da ağır hasar gördü. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, enkaz yığınına dönen otobüsteki mağdurlara ulaşmak için çalışma başlattı.

VALİ AÇIKLADI: YAŞAMINI YİTİRENLERDEN 5'İ ÇOCUK

Saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cauca Valisi Octavio Guzman, can kaybına ilişkin acı tabloyu paylaştı. Guzman, "Şu an itibarıyla aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38'den fazla kişinin de yaralandığını bildiriyoruz. Bu, halkımızı derin bir yasa boğan ve büyük bir acıya sevk eden bir trajedidir" ifadelerini kullanarak, saldırının sivil halk üzerindeki ağır bilançosuna dikkat çekti. Yerel basına yansıyan bilgilere göre saldırganlar, patlayıcı yüklü bir tüpü seyir halindeki otobüsün üzerine attıktan sonra patlamayı gerçekleştirdi.

Kolombiya'nın başı, Escobar'ın kaçak kokain hipopotamlarıyla dertte

PETRO'DAN "NARKO-TERÖR" VE "FAŞİST" ÇIKIŞI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü olan Estado Mayor Central (EMC) ve lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamada, "Cajibio'daki sivilleri öldüren ve yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır" dedi. Silahlı kuvvetlere operasyonları yoğunlaştırma talimatı veren Petro, söz konusu narko-terör grubuna karşı dünya çapında bir takip başlatılmasını talep etti.

ŞİDDET DALGASI YAYILIYOR: ASKERİ ÜS YAKININDA İKİNCİ PATLAMA

Bölgedeki güvenlik krizi sadece Cajibio ile sınırlı kalmadı. Cali kentinde de bir askeri üs yakınında bomba yüklü bir otobüsle saldırı düzenlendi. Bu ikinci patlamada 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülkenin farklı noktalarında eş zamanlı artış gösteren bu saldırılar, sivillerin güvenliğine dair endişeleri artırırken, narko-terör gruplarının stratejilerini sivil hedeflere yönelttiğini bir kez daha belgeledi. (AA)