Gülistan Doku'nun hastane kayıtları hakkında yeni bilgi! Bilgi işlemcilerin ifadeleri ortaya çıktı

Gülistan Doku'nun hastane kayıtları hakkında yeni bilgi! Bilgi işlemcilerin ifadeleri ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin gözaltına alınan iki bilgi işlem görevlisi adli kontrolle serbest bırakıldı. Görevliler, silme işlemini yapmadıklarını, böyle bir yetkilerinin olmadığını ve işlemin ancak başhekim ya da hekim talimatıyla yapılabileceğini savundu.

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin tutuklanan dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir, sorumluluğun bilgi işlemde olduğu savunmuştu. Özdemir'in tutuklanmasının ardından gözaltına alınan iki bilgi işlem görevlisinin ifadesi ortaya çıktı. Her iki görevli de adli kontrolle serbest bırakıldı.İki görevli de silme işlemi yetkisinin başhekimde olduğu iddia etti.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada, Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki görüntü ve hasta kayıtlarının silinmesi iddiasıyla gözaltına alınan bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki görevli hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, görevlilerin ifadelerini paylaştı. Saymaz, iki ismin de kayıtların silinmesiyle ilgileri olmadığını söylediğini aktardı.

Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem’in ifadelerinde kayıt silme işlemini kendilerinin yapmadığını söyledikleri belirtildi. Görevliler ifadelerinde, "Bu silme işlemini biz yapmadık, bizim haberimiz yoktur" dedi.

İki görevli, böyle bir işlemin kendi yetkilerinde olmadığını savundu. İfadelerinde, "Bu ancak Başhekimin talimatıyla ya da bir doktorun talimatıyla olabilir, biz böyle bir şeye evet diyemeyiz, bizim böyle bir yetkimiz yoktur. Yönteme de aykırıdır" ifadelerini kullandıkları aktarıldı.

Görevliler, hasta kaydı üzerinde işlem yapılmasının mümkün olduğunu ancak bunun bilgi işlem personelinin doğrudan yapabileceği bir işlem olmadığını belirtti. Bu kapsamda, "Evet hasta kaydı silinebilir ama bizim yapabileceğimiz iş değildir" dedikleri kaydedildi.

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Burçin Yerlikaya, ifadesinde bir dönem hastane sisteminin çöktüğünü de ileri sürdü. Yerlikaya, Gülistan Doku’ya ait 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydını silmediğini belirtti.

Burçin Yerlikaya ifadesinde şunları söyledi:

"Ben kesinlikle Gülistan Doku'ya ait olan 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydını silmedim. Bunu yapabilecek teknik kabiliyete sahip değilim. 8 Ocak 2020 günü Savcılık benden Gülistan Doku'ya ait tüm tedavi evraklarını, epikriz raporlarını ve raporları istedi. Sistem üzerinden sorgulama yaptım. En üst evraklarda Gülistan Doku'ya ait gebelik testinin negatif olduğunu, Gülistan Doku'nun karın ağrısı şikayetiyle acile giriş yaptığını hatırlıyorum. Biz 31 Aralık 2019 tarihinde hastane kayıtlarının silindiğini 3-4 ay önce kolluk birimlerinin gelip bilgi almak istemesiyle öğrendik"

"GEBELİK TESTİ NEGATİFTİ"

Yerlikaya, Gülistan Doku’ya ilişkin hamilelik iddiası konusunda da ifade verdi. Beta HCG testine işaret eden Yerlikaya, Doku’nun hastaneye karın ağrısı şikâyetiyle başvurduğunu söyledi.

Yerlikaya, test sonucuna ilişkin ifadesinde şunu söyledi:

"Beta HCG testi deniyor buna, bu karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştur. Burada gebelik testinin sonucunun negatif olduğunu, yani hamile olmadığını ben gördüm"

Yerlikaya, bu sonucu gördüğü tarihi ise hatırlamadığını belirtti.

