Erzurum'da iki araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Erzurum-Pasinler kara yolu üzerindeki bir dinlenme tesisi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞMA

Kaza, kavşak noktasında sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 25 AAN 463 plakalı hafif ticari araç ile 25 LY 481 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yan yatarak durabildi.

DNA izi ele verdi! Küçük çocuğa saldırı zanlısı 38 yıl sonra yakalandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. (DHA)