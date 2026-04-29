DNA izi ele verdi! Küçük çocuğa saldırı zanlısı 38 yıl sonra yakalandı

DNA izi ele verdi! Küçük çocuğa saldırı zanlısı 38 yıl sonra yakalandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD’de 1989 yılında 7 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ve onlarca yıldır firari olan 69 yaşındaki bir kişi, DNA eşleşmesi sayesinde Filipinler’de yakalandı. Şüphelinin yıllar sonra ortaya çıkarıldığı operasyon, uluslararası “çocuk istismarı suçlularına sıfır tolerans” mesajıyla dikkat çekti.

ABD’nin Florida eyaletinde 1989 yılında bir bowling salonunda 7 yaşındaki bir kızı kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ve o tarihten bu yana firari olan 69 yaşındaki Young Tom Talmadge, Filipinler’de yakalandı.

Yetkililerin açıklamasına göre Talmadge, Cavite bölgesindeki evinde geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alındı. Yakalanmasının, yıllardır çözülemeyen dosyada elde edilen kritik DNA delilleri sayesinde mümkün olduğu bildirildi.

SOY GENETİK ARAŞTIRMASI SONUCA GÖTÜRDÜ

ABD’nin Hillsborough County bölgesinde hakkında 20 Mart’ta yakalama kararı çıkarılan Talmadge’nin izine, Florida kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü genetik soy araştırması sonucu ulaşıldı. Soruşturma dosyasına göre şüpheli, 1989 yılında Tampa’daki bir bowling salonunda küçük kızı kandırarak aracına götürmüş, ardından saldırıda bulunmuş ve daha sonra çocuğu başka bir bowling salonuna bırakmıştı.

Olayın ardından yıllarca çözülemeyen dosya, Florida Adli Bilimler Kurumu’nun DNA eşleşmesini doğrulamasıyla yeniden açıldı ve şüphelinin kimliği netleşti.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Talmadge hakkında “çocuğa karşı ağır cinsel saldırı”, “çocuğa yönelik ahlaka aykırı fiiller” ve “suç işlemek amacıyla adam kaçırma” dahil çok sayıda suçlama bulunuyor.

Filipinler Göçmenlik Bürosu, zanlının “istenmeyen yabancı” statüsünde olduğunu ve iade sürecinin başlatıldığını açıkladı. Şüpheli, Taguig City’deki göçmenlik tesisinde tutuluyor.

"BURADA SAKLANAMAZLAR"

Yetkililer, operasyonun “#ShieldKids” kampanyası kapsamında gerçekleştirildiğini ve ülkenin çocuk istismarı suçlularına karşı güvenli bir sığınak olmayacağı mesajını taşıdığını vurguladı.

Göçmenlik Komiseri Joel Anthony Viado yaptığı açıklamada, “Çocuklara karşı suç işleyen yabancıların burada saklanmasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası iş birliğiyle adaletin peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

