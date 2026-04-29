Uganda Başkomutanı yine Türkiye'yi tehdit etti! "Ya teslim edin ya sonuçlarına katlanın”

Yayınlanma:
Güncelleme:
Uganda ordusunun başındaki isimden Türkiye’yi hedef alan sert açıklamalar geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan tehdit içerikli paylaşım, iki ülke arasında yeni bir diplomatik gerilim ihtimalini gündeme taşıdı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla yine Türkiyeye yönelik sert ifadeler kullandı. Paylaşımında, Türkiye’de bulunduğu bilinen hükümet karşıtı isim Fred Kajubi Lumbuye’nin teslim edilmesini talep eden Kainerugaba, aksi halde diplomatik adımlar atacaklarını öne sürdü.

Uganda Genelkurmay Başkanı yine Türkiye'ye çattı! "Anlaşmayı iptal edelim"Uganda Genelkurmay Başkanı yine Türkiye'ye çattı! "Anlaşmayı iptal edelim"

Açıklamasında son derece sert ve tartışmalı ifadeler kullanan Ugandalı komutan, Türkiye’nin taleplere karşılık vermemesi durumunda büyükelçilik düzeyinde yaptırımlar uygulanabileceğini iddia etti. Kainerugaba’nın "Türkiye ile işimi yakında bitireceğim. Bize Lumbuye’yi yakında vermek zorundalar. Yoksa büyükelçilerini kovacağım. Afrikalılar Türkler gibi domuzlara boyun eğmeye alışkın. Onlardan korkmuyorum. Bizden korkmaları gerekir” sözleri kısa sürede uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

1 MİLYAR DOLAR İSTEMİŞTİ

Bu çıkış, aslında son haftalarda yükselen gerilimin devamı niteliğinde. Nisan ayının başında yaptığı bir başka paylaşımda Uganda tarafı, Türkiye ile ilişkilerin kesilebileceğini dile getirmiş, hatta müzakereler öncesinde 1 milyar dolar maddi talepte bulunmuştu. Ancak söz konusu paylaşım daha sonra silinmişti.

LUMBUYE'NİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Krizin merkezindeki isim olan Fred Kajubi Lumbuye ise uzun süredir Uganda yönetimine yönelik sert eleştirileriyle biliniyor. Türkiye’de bulunduğu dönemde gözaltına alındıktan sonra Uganda’ya gönderilen Lumbuye’den o tarihten sonra haber alınamaması, uluslararası insan hakları çevrelerinde de soru işaretlerine neden olmuştu.

Lumbuye’nin avukatları, müvekkillerinin yasa dışı şekilde alıkonulduğunu savunarak Uganda yargısına başvurmuş ve yetkililerden “akıbetinin açıklanmasını” talep etmişti. Ancak süreçle ilgili net bir bilgi paylaşılmaması, konunun daha da hassas bir hale gelmesine yol açtı.

Son yaşanan açıklamalar, Türkiye ile Uganda arasında yeni bir diplomatik krizin kapıda olabileceği yorumlarına neden olurken, gözler iki ülkenin resmi makamlarından gelecek olası açıklamalara çevrildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Dünya
Sinagog saldırılarının ardından yeni şok! Yahudileri hedef alan saldırgan iki kişiyi bıçakladı
Sinagog saldırılarının ardından yeni şok! Yahudileri hedef alan saldırgan iki kişiyi bıçakladı
MİT arşivinden çıktı! Humeyni'nin Türkiye günlerine dair çarpıcı belge
MİT arşivinden çıktı! Humeyni'nin Türkiye günlerine dair çarpıcı belge
Hayvanat bahçesinde korkunç itiraf! Fırında yok ettiğini söyledi
Hayvanat bahçesinde korkunç itiraf! Fırında yok ettiğini söyledi