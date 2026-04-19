Uganda Genelkurmay Başkanı yine Türkiye'ye çattı! "Anlaşmayı iptal edelim"

Uganda Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu Muhoozi Kainerugaba, ülkesinde yürütülen stratejik hızlı tren projesine ilişkin açıklamalarıyla gündem oldu. Kainerugaba’nın Türk bir firma ile yapılan sözleşmenin iptal edilmesini gündeme taşıması, proje geleceği ve Türkiye–Uganda ilişkileri açısından yeni bir tartışma başlattı.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Doğu Afrika’nın en önemli altyapı projelerinden biri olarak görülen Standard Gauge Railway (SGR) hızlı tren projesine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, proje kapsamında Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi ile imzalanan sözleşmenin iptal edilmesi gerektiğini savunarak, alternatif olarak Çinli firmalarla çalışılabileceğini ifade etti.

"ÇİNLİLERE VERELİM"

Açıklamasında, “Mzee (Cumhurbaşkanı Museveni) ile konuşacağım, SGR için Türk şirketiyle olan sözleşmeyi iptal edeceğiz. Daha düşük maliyetle daha iyi iş yapabilecek birçok Çinli şirket var” ifadelerini kullandı.

Söz konusu çıkış, Uganda’nın bölgesel ticaret ve ulaşım açısından kritik öneme sahip demiryolu projesinin geleceğine dair soru işaretleri oluşturdu.

DİPLOMATİK TEMASLARIN SÜRDÜĞÜ DÖNEMDE GELDİ

Kainerugaba’nın açıklamaları, Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo’nun Türkiye’de bulunduğu ve Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarda yer aldığı bir döneme denk geldi. Bu durum, ülkede yürütülen diplomatik ve ekonomik ilişkiler açısından dikkat çekici bir zamanlama olarak değerlendirildi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Muhoozi Kainerugaba daha önce de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle uluslararası basında yer bulmuş, Türkiye ve diğer ülkelere ilişkin bazı ifadeleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Son açıklaması ise, Uganda’nın büyük ölçekli altyapı projelerinde hangi uluslararası ortaklarla ilerleyeceğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

