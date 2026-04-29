Beylikdüzü Belediyesi'nden kayyum yönetimindeki İmamoğlu İnşaat'a ceza

19 Mart 2025 tarihinde düğmeye basılan İBB operasyonlarında, İBB Başkanı seçilmeden önce İmamoğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'ne de operasyon yapılmış ve başkan Murat Çalık tutuklanmıştı. Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından 26 Mart tarihinde CHP adayı Önder Serkan Çebi başkanvekili olarak seçildi.

Mehmet Murat Çalık tutuklandı

BELEDİYEDEN KAYYUM ATANAN İMAMOĞLU İNŞAAT'A PARA CEZASI

11 Nisan tarihinde TMSF ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu İnşaat'a da kayyum atanmıştı. İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre İstanbul Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yazılarının ardından yapılan incelemeler sonucunda İmamoğlu İnşaat'a toplamda 40 milyon 390 bin 479 lira 83 kuruş idari para cezası kesildi.

İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum atandı

1 AY SÜRE VERİLDİ: UYULMAZSA YIKILACAK

Habere göre kayyum yönetimindeki İmamoğlu İnşaat'a yapılan tebligatın ardından 1 ay içerisinde projedeki aykırılıklar ruhsata uygun hale getirilmezse yıkım kararı uygulanacak. İnşaat şirketi eğer bu süre içerisinde aykırılıkları giderirse bazı ilave para cezaları tahsil edilmeyecek. Aynı zamanda aykırılıkları işlediği değerlendirilen şantiye şefine de para cezası kesildi. Söz konusu kararın belediye encümeni üyelerinin imzası ile kesinleştiği ifade edildi.