Muğla'da kargo paketinden uyuşturucu çıktı!

Muğla’nın turizm merkezlerinden Bodrum’da narkotik polisleri zehir tacirlerine yönelik başarılı bir çalışma yürüttü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler ilçe genelindeki denetimleri sırasında şüpheli bir kargo paketini incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda kargo paketinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde saptandı.

POLİS KARGOYU ALMAYA GELEN ŞAHSI YAKALADI

Ekipler kargo paketinde yaptıkları aramada toplamda 75 gram kokain maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin bulunmasının ardından operasyonu derinleştiren polis ekipleri paketi teslim almaya gelen şüpheliyi yakalamak için önlem aldı.

Kargo şubesine paketi almak üzere gelen şahıs emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ZEHİR TACİRİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli gerekli yasal işlemlerin tamamlanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü. Buradaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. (AA)