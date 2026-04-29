Başkentin ortasında 130 evsiz sokağa atıldı

Ankara Valiliği'nin kimsesiz vatandaşların konaklaması için tahsis ettiği Kral Paris Otel'de 6 aylık konaklama süresinin dolmasıyla yaklaşık 130 kişi tahliye edildi. Kalacak yeri olmayan yurttaşlar, eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı.

"NEREYE GİDECEĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

Nefes'te yer alan habere göre, dün (28 Nisan) itibarıyla boşaltılan otelden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar, geceyi geçirecek bir yer bulamadıkları için çevredeki çay ocaklarına sığındı.

60 yaşındaki Cengiz Duman, "Çok rica ettik biraz daha kalalım diye. Birçok siyasetçi araya girdi, valilikle görüştü ama sonuç çıkmadı. Şimdi gideceğim sadece bu çay ocağı var, burası da gece kapanıyor" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Gezmek için gittiği şelale sonu oldu! Başına kaya parçası düştü!

"ENGELLİ MAAŞIYLA OTEL TUTMAK İMKANSIZ"

Yüzde 44 engelli raporu bulunan 57 yaşındaki Yusuf Atakan ise, belediyenin barınma evlerine sığınmaktan başka çaresi kalmadığını belirterek şunları söyledi:

“Ayın 30’una kadar kendime kalacak yer ayarlamaya çalışıyordum, henüz bulamamıştım. Bu sabah uyandık ve çıkışımızı verdiklerini söylediler. 6 aydır burada kalıyoruz, 2 gün daha sabredemediler. Belediyenin barınma evlerine sığınacağım ama onların da sonu yok maalesef. Bu civardaki en ucuz otel fiyatı günlük 500 TL. Aylık 15 bin TL ediyor. Ben engelli aylığı alıyorum, aldığım paraya 15 gün bile bu otellerde kalamam. Çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum çünkü sağlık durumum iyi değil. Yüzde 44 engelli raporum var. Bel fıtığı, prostat, şeker, ayak bileklerimde sorun var.”

"YAZ BOYUNCA SOKAKTA KALABİLİRİM"

Otelden çıkmak zorunda kalan 61 yaşındaki Ali Şener de hiçbir tanıdığının veya gidecek bir yerinin olmadığını vurguladı: