16 yaşındaki üç çocuktan okul polisine şiddet! Polisin uyarı ateşi esnafı vurdu

16 yaşındaki üç çocuktan okul polisine şiddet! Polisin uyarı ateşi esnafı vurdu
İstanbul Kağıthane'de okul polisinin, tartıştığı şüphelilerin peşinden koşarken açtığı uyarı ateşi, olayla hiçbir ilgisi olmayan bir vatandaşa isabet etti. Polisin silahından çıkan kurşunla göğsünden vurulan kaldırımdaki 48 yaşındaki berber Hakan B. ağır yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan okulun karşısındaki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu. Polisin uyarısı kısa sürede tartışmaya dönüştü. Olay sırasında 16 yaşındaki 3 şüpheli, polis memuru H.Ç.'yi burnuna vurarak darbetti.

KAÇANLARIN PEŞİNDEN ATEŞ AÇTI: KALDIRIMDAKİ BERBER VURULDU

Şüpheliler olayın ardından kaçmaya başlarken, peşlerinden giden polis memuru 'Dur' ihtarında bulunarak uyarı ateşi açtı. Bu sırada dükkanının önündeki kaldırımda bulunan 48 yaşındaki berber Hakan B., polisin silahından çıkan kurşunla göğsünden vuruldu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları ise çevrede park halinde bulunan hafif ticari araca isabet etti.

AĞIR YARALANAN ESNAF HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Hakan B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hakan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİSE SALDIRAN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR GÖZALTINDA

Polis ekipleri, polis memurunu darbettikten sonra kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.'yi (16) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

