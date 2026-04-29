Tarsus’ta beklenmedik misafir: Havadan tavuk düştü, ortalık karıştı

Tarsus’ta çay içen vatandaşların oturduğu masaya havadan gelen tavuk paniğe neden oldu: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir iş yerinin önünde oturup çay içen vatandaşların bulunduğu masaya, aniden havadan gelen bir tavuk kondu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tavuğun gelişiyle birlikte masadaki kişilerin kısa süreli panik ve şaşkınlık yaşadığı görüldü.

TAVUK UÇARAK GELDİ MASAYA KONDU

Olay, Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir emlak ofisinin önünde sohbet eden yurttaşların yanına, karşı binanın üst katlarından uçan tavuk indi.

Kanat çırparak masaya düşen tavuk, çevredeki vatandaşları korkutarak ayağa kalkmalarına neden oldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde tavuğun masaya konduğu an ve yurttaşların panik olduğu anların yer aldığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

