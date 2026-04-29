Hakkari'de günlerdir aranan 8 yaşındaki çocuktan acı haber

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 26 Nisan'da dengesini kaybederek dereye düşen ve o günden beri haber alınamayan 8 yaşındaki Osman Taş'tan acı haber geldi. 4 gün süren yoğun arama çalışmaları sonucunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

4 GÜNLÜK YOĞUN ARAMA ÇALIŞMASI

Yufkalı köyü Korgan mezrasında dereye düşerek gözden kaybolan Osman Taş'ı bulmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, belediye ekipleri ve Şemdinli Arama Kurtarma Derneği tarafından başlatılan çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğü'nden gelen dalgıç ekipleri de destek verdi.

KAYBOLDUĞU NOKTAYA YAKIN YERDE BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, talihsiz çocuğun cenazesi kaybolduğu noktaya yakın bir bölgede bulundu. Osman Taş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)