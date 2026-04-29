Kulisleri sarsan iddia: AKP Erdoğan'ın "İlkesizlik" dediği transferlere mi hazırlanıyor?

Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan, bugün yayımlanan "AKP'de alternatif arayışı" başlıklı köşe yazısında, seçim hazırlığındaki iktidar partisinin iç dinamiklerini ve yeni stratejilerini gündeme taşıdı. Babacan, "CHP operasyonlarını, haksız tutuklamaları, Kürtlerle fayda üzerine kurulan ilişkileri herkes biliyor" değerlendirmesini yaptığı yazısında, AKP'nin şu sıralar "Partiden uzaklaşan eski siyasileri yeniden kazanma" ve "tabanda temizlik" konularına odaklandığını belirtti.

İMAJ TAZELEME ADIMI VE 'ALGI OPERASYONU' TARTIŞMASI

Yazıda, iktidar partisinin imaj tazelemek adına özellikle DEVA Partisi kadroları üzerinden bir "Algı operasyonu" yürüttüğü ifade edildi. Babacan bu stratejiyi kendi köşesinde, "Partiyi 'bütünleşmenin adresi' olarak göstermeye çalıştıkları ve bundan medet umdukları kesin. Ancak bu algı operasyonunun henüz hiçbir yerde karşılığı yok" sözleriyle aktardı.

DEVA CEPHESİNDEN 'YÜZDE 100 DEĞİŞİKLİK' ŞARTI

Kulis bilgilerine göre, başta DEVA Partisi olmak üzere Yeni Yol olarak yürüyen gruptaki partililer, AKP'ye geri dönüş fikrine mesafeli yaklaşıyor. Bir iki isim hariç kimsenin bu geri dönüşe sıcak bakmadığını aktaran Babacan, DEVA kurmaylarının, gündeme getirilen iddiaların zamanlamasını manidar bulduğunu belirtti. Yazıda, DEVA kaynaklarının konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle aktarıldı:

"Yeni Yol'un seçime tek bir çatı altında bir bütün olarak girmesiyle ilgili çalışmaların yoğunlaştığı bir dönemde iddiaların gündeme gelmesi tesadüf değil. AKP'den kopan muhafazakar seçmen için iyi bir adres olabilecek Yeni Yol hareketinin ‘seçim işbirliği' çalışmalarından rahatsız olunduğu anlatılıyor."

Ayrıca DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Siyasette asla dememek lazım" sözlerine de parti içinden açıklık getirildiğini yazan Babacan, köşesinde "AKP siyasetinde yüzde 100 değişiklik olmadığı sürece bütünleşmenin söz konusu olamayacağı, iktidar partisinin ise bunun tam tersi adımlar atmaya devam ettiği savunuluyor" bilgilerini paylaştı.

"İDEOLOJİDEN TAVİZ VERMEK NEREYE KADAR"

İktidarın eski siyasileri partiye katma çabası, AKP'nin kendi içinde de "ilkeler" üzerinden eleştiri konusu oldu. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki sözlerini hatırlatan AKP'lilerin itirazlarını yazısında şu ifadelerle alıntıladı:

"Partiye küfreden adamları transfer ediyoruz. Oysa bunun ilkesizlik olduğunu, parti değiştirenlerin milletvekilliğinden bile istifa etmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanıydı. Sürekli ilke ve ideolojiden taviz vermek nereye kadar. Parti steril kalmalıydı."

SESSİZ SEDASIZ TASFİYE VE 'YENİ KÜSKÜNLER' ENDİŞESİ

Yazının bir diğer dikkat çeken bölümü ise parti örgütlerinde sessiz sedasız yürütülen görevden almalar oldu. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'deki örgüt değişikliğinin bir benzerinin AKP'de de yaşandığını belirten Babacan, Teşkilat Başkanlığının bu süreci dışarıya yansıtmadan yürütmeyi tercih ettiğini yazdı.

Teşkilat Başkanının MKYK'da yaptığı sunuma dayandırılan bilgilere göre; ilçe örgütlerinden başlayan 'yenilenme' hareketinin il örgütleriyle devam edeceği, çok sayıda ilçe örgütünün görevden alındığı ve partinin çalışma yönteminin de değiştirileceği bildirildi.

Söz konusu örgütsel değişimi destekleyen AKP'lilerin özeleştirisi yazıda şu şekilde yer buldu:

"İllerde yapılan danışma meclisi toplantılarında herkes AKP'nin ne kadar önemli parti olduğunu anlatıyor. Birbirimize AKP propagandası yapıyorduk. Bunun yerine sorunların konuşulması gerekir. Halk neden şikayet ediyor, Ankara ne yapmalı başlıklı çalışmalar yapmalıyız…"

Buna karşılık görevden almaların yaratacağı riske dikkat çeken parti içi uyarılar da Babacan'ın köşesine şu sözlerle yansıdı:

"Yeni küskünler yaratıp arkadaşları sistemin dışına itince karşı cephe oluşuyor. Onları görevden alırken sistemin içinde kalmalarına dikkat etmeliyiz. Seçim yaklaşırken bu çok önemli."

Babacan, iktidar cephesindeki bu hareketliliği değerlendirdiği köşe yazısını, "Anlaşılan iktidar partisi seçim yaklaşırken şapkadan daha çok tavşan çıkaracak ve her taşın altına bakacak!" cümlesiyle noktaladı.