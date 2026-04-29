İlyas Salman'dan Silivri'ye gidince kendisini hedef alan trole kapak gibi yanıt!

İlyas Salman'dan Silivri'ye gidince kendisini hedef alan trole kapak gibi yanıt!
İBB tutuklularına destek amacıyla dün Silivri’ye giden İlyas Salman, sosyal medyada trollerin hedefi oldu. Usta oyuncunun kendisini hedef alan bir trol hesaba verdiği yanıt gündem olurken, çok sayıda destek mesajı geldi.

İBB Davası’nın 28. celsesi dün Silivri’de görüldü. Usta sanatçı İlyas Salman da İBB tutuklularına destek vermek için oradaydı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu içeri girerken duruşmayı izlemeye gelen İlyas Salman ile selamlaştı.

Ekrem İmamoğlu, Salman'a, "Ellerinizden öpüyorum, İlyas ağabey iyi ki varsınız" dedi. Salman da bunun üzerine, "Umudum seninle" dedi.

TROLLERİN HEDEFİ OLDU

Usta sanatçı, Silivri’ye gitmesinin ardından sosyal medyada trollerin hedefi haline geldi. "Hey Grok, İlyas Salman’ı güzelleştir. Yüzüne nur gelsin." şeklindeki paylaşıma İlyas Salman'dan tokat niteliğinde bir yanıt geldi:

"Olabilir, belki de çirkin ve nursuzum ama en azından kendi yüzüm ve kimliğimle yazıyorum."

Söz konusu trolün "Siyasetle uğraşmak insanları kutuplaştırmak senin işin değil" sözlerine de yanıt veren usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Sabri bize diyor ki mesela vicdanlı bir İsrailli sanatçı Filistinlilere edilen zulme üzülüyorsa bile Netanyahu'ya karşı çıkmasın çünkü siyasetle uğraşmak onun işi değil. Dediğinden bu çıkıyor."

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Yaşananların ardından Salman’a sosyal medyada çok sayıda destek mesajı geldi. Behzat Uygur da usta sanatçıya, "Sen güzel insansın abi." diyerek destek verdi.

Salman ise bu yoruma, "Bilmukabele Behzat, Nejat Uygur toplumsal gerçekçi tiyatrocuydu ve kendisi gibi dik duruşlu çocuklar yetiştirmiş." sözleriyle karşılık verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

