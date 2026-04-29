İstanbul’da sabah saatlerinde Marmaray hattında yaşanan gecikmeler, binlerce yolcuyu olumsuz etkiledi. Henüz nedeni resmi olarak açıklanmayan aksaklık nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar uzun süre tren beklemek zorunda kaldı.

Marmaray'dan bir ayda dördüncü 'üzücü olay' açıklaması

TREN SEFERLERİNDE GECİKME

Seferlerdeki düzensizlik sabahın erken saatlerinde başladı. Özellikle yoğun kullanılan duraklarda kalabalık giderek artarken, bazı yolcular sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi. Tren seferlerindeki gecikme nedeniyle, işe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar zorluk yaşadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Marmaray hattındaki aksaklığın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aksaklığın kısa süre sonra giderilerek seferlerin normale döndüğü ifade edildi.