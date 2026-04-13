Marmaray'dan bir ayda dördüncü 'üzücü olay' açıklaması

İstanbul'un en çok kullanılan raylı sistemleri, Hacıosman-Yenikapı M4 metro hattı ile Marmaray'dan intihar haberleri geliyor.

Hacıosman metroda geçtiğimiz hafta bir intihar girşimini yaşanırken Marmaray'da bugünkü olay ile son bir ayda dört vaka yaşanmış oldu.

Marmaray, X hesabından bugün saat 08.51'de Tuzla-Pendik istasyonlarında yaşanan 'Üzücü bir olay' nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığını duyurdu. İki saat sonra da seferlerin kesintisiz başladığı bildirildi.

BİR AYDA DÖRT İNTİHAR

Marmaray'da benzer intihar vakaları 3 Nisan, 7 Nisan ve 9 Nisan'da meydana geldi. Tüm olaylar da 'üzücü' denilerek duyurdu.

Bugünkü intihar vakasına ilişkin Marmaray'ın yaptığı açıklamalar da şöyle: