Marmaray'dan bir ayda dördüncü 'üzücü olay' açıklaması

Marmaray'dan bir ayda dördüncü 'üzücü olay' açıklaması
İstanbul'un yoğun kullanılan raylı sistemlerinden peş peşe intihar haberleri geliyor. Özellikle Marmaray'da bir ayda 4 kez intihar vakası yaşandı. Marmaray, 'Üzücü olay' diyerek sefer aksamalarını duyurdu.

İstanbul'un en çok kullanılan raylı sistemleri, Hacıosman-Yenikapı M4 metro hattı ile Marmaray'dan intihar haberleri geliyor.

Hacıosman metroda geçtiğimiz hafta bir intihar girşimini yaşanırken Marmaray'da bugünkü olay ile son bir ayda dört vaka yaşanmış oldu.

Marmaray, X hesabından bugün saat 08.51'de Tuzla-Pendik istasyonlarında yaşanan 'Üzücü bir olay' nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığını duyurdu. İki saat sonra da seferlerin kesintisiz başladığı bildirildi.

BİR AYDA DÖRT İNTİHAR

Marmaray'da benzer intihar vakaları 3 Nisan, 7 Nisan ve 9 Nisan'da meydana geldi. Tüm olaylar da 'üzücü' denilerek duyurdu.

Bugünkü intihar vakasına ilişkin Marmaray'ın yaptığı açıklamalar da şöyle:

"Sayın Yolcularımız,

Aydıntepe istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Tuzla-Pendik istasyonları arası tek hat işletmeciliği yapıldığından #Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur.

Sayın yolcularımız,

Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren trafiğini düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

Önemle duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

