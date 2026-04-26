Erdoğan 'Kasım'daki seçim' için düğmeye bastı: Talimatı ortaya çıktı

Erken ya da ara seçime kapıları kapatan Erdoğan'ın 2027 Kasım ayında yapılması planlanan seçim için düğmeye bastığı, "Bir an önce 25. yılın vurgusu ve önemi üzerine çalışmaya başlayın" talimatını verdiği ifade edildi. Kampanyanın ana sloganı için 'huzur' ve 'istikrar' temalarının da masada olduğu aktarıldı.

Türkiye uzun zamandan beri ara ya da erken seçimi tartışıyor. Başta CHP'nin yerel seçimlerin ardından belediyelerine yönelik yapılan operasyonlardan sonra başlattığı, muhalefetin de topyekun destek verdiği erken seçim tartışmalarına hem Erdoğan hem de Bahçeli kapılarını kapattığı açıklamaları peş peşe yaptı.

SEÇİMLER ZAMANINDA OLACAK DEMİŞLERDİ: KASIM 2027 İŞARET EDİLDİ

Hem Erdoğan hem de Bahçeli, erken seçimlere kapılarını kapattığı açıklamalarında seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etmişti. Ancak Hürriyet'te yer alan habere göre seçim için planlanan tarih Kasım 2027.

Erdoğan'ın başkanlık ettiği son MYK toplantısında kurmaylarına seçim kampanyası için net bir bir yön çizdiği ifade edildi. Erdoğan'ın, "Bir an önce 25. yılın vurgusu ve önemi üzerine çalışmaya başlayın. Bu noktada vatandaşlara sadece bugüne kadar yaptıklarımız değil, yaptıklarımızın arka planlarının da anlatılması konusunda gereken hazırlığı yapın” talimatını verdiği ifade edildi.

SLOGAN TEMALARI BELLİ

Erdoğan'ın talimatını verdiği seçim için sloganların ana temasının da belirlendiği aktarıldı. Seçim kampanyasında sloganların ana temasının huzur ve istikrar teması olduğu belirtildi. AKP içinde yapılan değerlendirmelerde Erdoğan için, "Bölgedeki savaş ve belirsizlik ortamında Türkiye’yi bir huzur ve istikrar adası olarak koruyan lider" anlatısının seçim kampanyasının ana omurgasını oluşturması hedefleniyor.

Bununla beraber AKP'nin 25. yıl kampanyasında etkinlikler, organizasyonlar ve dijital alanda özel içerikler de yapılan hazırlıklar kapsamında yer alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

