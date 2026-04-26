Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Dün gece Vaşington'da Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'nde Trump'a saldırı girişimi meydana geldi. Saldırıda bir polis yaralandı. Trump daha sonra yaptığı açıklamada memurun "çok iyi durumda" olduğunu ifade ederek, "Çok yakın mesafeden çok güçlü bir silahla vuruldu ve kurşun geçirmez yelek işini gördü" dedi.

Olayın ardından Cole Thomas Allen adlı 31 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin geçmişini ve olası motivasyonunu araştırmaya devam ediyor.

Beyaz Saray yemeğinde silah sesleri! Trump apar topar salondan çıkarıldı

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Erdoğan'ın saldırı girişiminin yapıldığı Trump için sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Saldırıyı kınadığını ifade eden Erdoğan, Trump ve eşinin yaralanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde oldu:

"Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.

ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.

Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."