CHP 23 Nisan’ı Avrupa’da çocuklarla kutladı!

CHP Hollanda Birliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Hollanda’daki Avrupa’nın tek Atatürk müzesinde çocuklarla birlikte kutladı. Programda, Hollanda’da büyüyen Türk çocuklara Kurtuluş Savaşı’nın ruhu ve milli egemenlik bilinci aktarılırken Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okul saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar da anıldı.

CHP Hollanda Birliği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl Rotterdam’da bulunan Atatürk ve Çanakkale Müzesi’nde kutladı. Avrupa’da alanında kurulan ilk ve tek Atatürk Müzesi olma özelliğini taşıyan mekânda düzenlenen programa yoğun bir katılım sağlandı.

Programın temel amacı, Hollanda’da doğup büyüyen çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nı, Çanakkale destanını ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuyla somutlaşan milli egemenlik bilincini yaşatmak oldu

ÇOCUKLARA BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ ANLATILDI!

Düzenlenen programda çocuklar, Çanakkale’de yazılan destanı, yokluklar içinde kazanılan bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki kararlılığı yakından tanıma fırsatı buldu.

OKUL SALDIRILARINI YAŞAMINI YİTİREN ÇOCUKLAR ANILDI!

Program kapsamında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar da saygı ve rahmetle anıldı.

“MİLLETE EMANET” KİTABI ARMAĞAN EDİLDİ!

Ziyaret kapsamında müze sahibi Bülent Türker ve annesi Zehra Türker adına TEMA Vakfı’na yapılan bağış sertifikaları ile Millete Emanet kitabı takdim edildi.

Programa CHP Hollanda Birliği adına Birlik Başkanı Murat Gedikli, Sayman Gülbeyaz Kılıç ve Örgütlenmeden Sorumlu Yönetici Süleyman Yılmaz katıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

