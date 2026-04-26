6 yaşındaki çocuk nehirde kayboldu! "Balığı almak için iple suya sarkıtıldı" iddiası

Sakarya Nehri’nde balık tutarken suya düşerek kaybolan 6 yaşındaki A.İ. için arama çalışmaları sürüyor. 35 kişinin yer aldığı çalışmalarda 5 bot, 8 araç ve 4 dron kullanılıyor.

Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde dün amcasının oğluyla balık tutarken dengesini kaybedip suya düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu A.İ.'yi arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı.

AFAD, İHH, Sakarya Arama Kurtarma, itfaiye, deniz polisi ve jandarmadan 35 kişinin yer aldığı çalışmalarda 5 bot, 8 araç ve 4 dron kullanılıyor.

Ekipler, su altında ve nehir üstü çevresinde arama yapıyor.

"KARDEŞİME İPİ BAĞLAYIP 'BALIĞI GETİR' DEDİ"

Suya düşen A.İ.'nin ağabeyi Abdülkerim İ., gazetecilere, kardeşinin kuzeniyle balık tutarken suya girdiğini ve akıntıya kapıldığını söyledi.

Kuzeninin kendisine gelip olayı anlattığını belirten Abdülkerim İ, şu ifadeleri kullandı:

"Babam Almanya'da, bu yüzden tek geldim. Ben işteydim, amcaoğlum gelip olayı anlattı. Balık tuttular, kardeşime ipi bağlayıp 'Balığı getir' dedi. Kardeşim girip çıktı, balığı görmedi. Kendine ipi bağladı, ayağını suya sokup balığı tutmak istedi, düştü. Bu sırada ip kopunca kardeşim gitti. Amcaoğlum beni çağırdı, 'Senin kardeşin suya düştü’ dedi." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

