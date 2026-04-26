Yuvarlanıp kayalıklara sıkışan genç kurtarıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde dağlık alanda gezerken dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan ve kayalıklara sıkışan 22 yaşındaki genç, ekiplerin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN YUVARLANDI

Olay, Küre ilçesine bağlı Karadonu köyü sınırlarında yer alan Doğanlar Kalesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki dağlık alanda gezintiye çıkan 22 yaşındaki A.T.C., bir anda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye hızla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelleri sevk edildi.

Düştüğü noktadaki kayalıkların arasına sıkışarak yaralanan genç, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)