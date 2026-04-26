Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul, Avcılar D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Sezer Can Avşaroğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü istikametine doğru motosikletiyle seyir halinde olan Sezer Can Avşaroğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dengesini kaybederek devrilen motosikletten düşen Avşaroğlu, sürüklenerek bariyerlere çarptı ve ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören ve yoldan geçmekte olan diğer motosiklet sürücüleri, yaralının yardımına koştu. Çevredekilerin yardımıyla başındaki kaskı çıkarılan sürücü için durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırdı. Sezer Can Avşaroğlu, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (DHA)