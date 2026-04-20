Avcılar’da korkutan apartman yangını: 20 kişi kurtarıldı

Avcılar’ın Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Binanın giriş katındaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi, merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Görme engelli adam yangından kıl payı kurtarıldı

DUMANDAN ETKİLENEN 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)