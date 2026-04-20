Avcılar’da korkutan apartman yangını: 20 kişi kurtarıldı

Avcılar’da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, aralarında çocukların da bulunduğu mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Avcılar’ın Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Binanın giriş katındaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi, merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Görme engelli adam yangından kıl payı kurtarıldıGörme engelli adam yangından kıl payı kurtarıldı

DUMANDAN ETKİLENEN 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Oto elektrikçi dükkanında korkutan yangın: 1'i itfaiyeci 2 yaralıOto elektrikçi dükkanında korkutan yangın: 1'i itfaiyeci 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Belediye çalışanına kanlı suikast
Belediye çalışanına kanlı suikast
Ev yandı uyuşturucu zulası ifşa oldu: 10 gözaltı
Ev yandı uyuşturucu zulası ifşa oldu: 10 gözaltı