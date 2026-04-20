Belediye çalışanına kanlı suikast

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediyeye ait bir garajda akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

GARAJDA SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre, İ.A. isimli şüpheli, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Yazıcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karakeçili İlçe Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayın ardından hastanede oluşan kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANININ AKRABASI

Öte yandan, hayatını kaybeden Celil Yazıcı'nın Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

(AA)