Kırıkkale’de silahlı kavga: Genç, kendisini ve yeğenini kazara vurdu

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi 1670. Sokak’ta meydana geldi. T.İ. (52), A.İ. (62), Y.İ. (20) ve K.D. (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Y.İ., aracından aldığı silahla kazara önce yeğeni A.İ.’yi, ardından kendisini yaraladı.

Kavga sırasında K.D. de başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan K.D. kendi aracıyla hastaneye giderken, A.İ. ve Y.İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralanan A.İ.’nin ileri tedavi için Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.