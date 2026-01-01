Kırıkkale’de silahlı kavga: Genç, kendisini ve yeğenini kazara vurdu

Kırıkkale’de silahlı kavga: Genç, kendisini ve yeğenini kazara vurdu
Yayınlanma:
Kırıkkale’de çıkan sopalı ve silahlı kavgada Y.İ., aracından aldığı silahla kazara hem yeğenini hem de kendisini yaraladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi 1670. Sokak’ta meydana geldi. T.İ. (52), A.İ. (62), Y.İ. (20) ve K.D. (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Y.İ., aracından aldığı silahla kazara önce yeğeni A.İ.’yi, ardından kendisini yaraladı.

Kalp ameliyatın sonrası taburcu oldu: Evine dönerken kazada hayatını kaybettiKalp ameliyatın sonrası taburcu oldu: Evine dönerken kazada hayatını kaybetti

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 araç yoldan çıktı 4 kişi yaralandıKar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 araç yoldan çıktı 4 kişi yaralandı

Kavga sırasında K.D. de başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan K.D. kendi aracıyla hastaneye giderken, A.İ. ve Y.İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralanan A.İ.’nin ileri tedavi için Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yaşam
Sarayburnu Fatihleri 2026’ya soğuk suda yüzerek girdi
Sarayburnu Fatihleri 2026’ya soğuk suda yüzerek girdi
Aydın’da yorgun mermi dehşeti: Yatak odasına düştü
Aydın’da yorgun mermi dehşeti: Yatak odasına düştü